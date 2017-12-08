Редакция «Континента Сибирь» совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области продолжает цикл материалов, задачей которых является анализ инвестиционного потенциала различных районов Новосибирской области (НСО). В каждом из выпусков рубрики мы будем оценивать тот или иной район области, выявляя его сильные и слабые стороны с точки зрения привлечения вложений, формируя таким образом Инвестиционный атлас НСО. В очередном выпуске цикла публикаций мы представляем Краснозерский район.

Краснозерский район Новосибирской области — крупнейший сельскохозяйственный района региона. Из более чем 5,3 тыс. кв. км его территории земли сельскохозяйственного назначения занимают порядка 80%. Район, расположенный на юго-западе области, граничит с Алтайским краем, а также с Кочковским, Доволенским, Карасукским и Здвинским районами НСО. Расстояние от райцентра до Новосибирска — 298 км. Протяженность автодорог района — свыше 600 км, две трети из них имеют твердое покрытие. По данным на начало 2017 года, в районе проживает более 30 тыс. человек, в том числе чуть более 50% трудоспособного возраста.

Экономический потенциал

Доминирующую роль в структуре экономики района играет сельскохозяйственный сектор. Посевные площади занимают более 180 тыс. га. Из них порядка 110 тыс. га приходятся на пшеницу. Основная специализация аграрных предприятий — зерновое полеводство. В течение последних трех лет доля сельхозпроизводства выросла с 48% до 52%, или с 3,3 млрд руб. до 3,6 млрд в абсолютных значениях, что является 6-м показателем среди 30 районов Новосибирской области. А по объемам производства зерна Краснозерский район прочно удерживает пальму первенства в Новосибирской области, обеспечивая десятую часть всего валового сбора зерновых. В минувшем году в районе произведено более 255 тыс. тонн зерна. Это более чем на треть превышает показатели района, занимающего второе место в области.

Кроме того, Краснозерский район замыкает тройку лидеров по поголовью свиней, а по итогам 2016 года занял общее 7-е место в Новосибирской области по производству мяса на убой в живом весе по всем категориям хозяйств.

В настоящий момент в районе действует 20 сельскохозяйственных предприятий и около 100 крестьянско-фермерских хозяйств. По итогам 2016 года на их долю пришлось более 65% от общего объема инвестиций в район, или 444 млн рублей. В основном средства направлены на приобретение новейшего сельскохозяйственного оборудования и сельхозмашин.

Хорошую динамику демонстрирует потребительский сектор. Годовой оборот розничной торговли и общепита по результатам 2016 года превысил 2,8 млрд рублей.

Производство продуктов питания — основное направление деятельности предприятий промышленной сферы. В основном это переработка мяса, включая субпродукты, производство безалкогольных напитков, хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, производство муки, растительного масла.

Неуклонно увеличивается доля малого бизнеса в ВРП района. С 2014 года она выросла с 48% до почти 54%. При этом отмечается увеличение количества индивидуальных предпринимателей, в среднем на 3–4% в год. Основные направления их деятельности — торговля, транспорт, общественное питание.

Лидеры роста

Среди лидеров районного АПК выделяется ООО «Рубин». Это полеводческое хозяйство использует в работе современные технологии и технику. Предприятие имеет статус семеноводческого хозяйства и производит высококачественный посевной материал пшеницы и рапса. Благодаря современным подходам предприятию удается демонстрировать растущую урожайность на ограниченных посевных площадях — 36–40 ц/га. ООО «Рубин» также в числе лидеров района по инвестициям. В 2016 году вложения в развитие сельхозпроизводства превысили 120 млн рублей.

ЗАО «Новомайское» также представляет собой одно из наиболее мощных хозяйств не только района, но и всей области. Здесь в минувшем году произведено более 45 тыс. тонн зерна, что сопоставимо с объемами производства некоторых муниципальных районов. На долю ЗАО «Новомайское» и ООО «Рубин» сегодня приходится более 34% всего производства зерна в Краснозерском районе.

Из большого количества крестьянско-фермерских хозяйств можно выделить КВХ «Доброволец», демонстрирующее в последние годы высокую продуктивность. Семейной полеводческой ферме удалось достичь рекордной для сибирской зоны земледелия урожайности — 41 ц/га.

Сырьевая база

На территории района зафиксированы запасы кирпичных глин. Всего насчитывается 14 месторождений суглинков категорий от А до С1. Балансовые запасы оцениваются в 4,3 млн куб. м. Торфяное месторождение в с. Лотошное, по разведанным данным, имеет запасы около 45 тыс. тонн на площади около 100 га.

На территории района отмечены запасы подземных вод с пресными и маломинерализованными ресурсами, которые позволяют относить Краснозерский район к водолечебным. Потенциал ресурса составляет более 240 тыс. куб. м в сутки.

Кроме того, в районе есть запасы различных лечебных грязей. Выявлены месторождения лечебных грязей в горько-соленых озерах Островное и Горькое-Лобинское. Грязи озера Островное используются для лечебно-восстановительных процедур в АО «Санаторий Краснозерский».

Инвестиционные проекты

В числе реализуемых в настоящий момент инвестиционных проектов основное место отводится модернизации и развитию инфраструктурных объектов. Так, например, в активной стадии находится наиболее капиталоемкий проект по реконструкции тепловых сетей на территории районного центра. Инициатор проекта — ООО «Тепловодоснабжающая компания». Общий расчетный объем инвестиций — свыше 250 млн рублей. Цель проекта — повышение надежности системы обеспечения горячей водой и теплом жилых, социальных и коммерческих объектов поселка.

Другой проект, строительство животноводческого комплекса, находящийся сегодня уже в завершающей фазе, ведет ЗАО «Зубковское». Стоимость объекта — 31 млн рублей. Запуск запланирован на конец 2017 года.

Крупный инвестиционный проект стартовал в текущем году в туристической сфере. Расширение комплекса санаторно-курортной зоны на базе АО «Санаторий Краснозерский» позволит значительно повысить приток туристов и увеличить количество мест для отдыха и лечебной профилактики. Планируемый объем вложений на ближайшие годы — 106,5 млн рублей.

Кроме уже реализуемых, утвержден ряд проектов, планируемых к реализации, среди которых большая часть относится к развитию сельскохозяйственного производства: повышению качества обслуживания агротехники, улучшению условий хранения и переработки продукции растениеводства и содержания скота. Всего на ближайшие год два запланирована реализация 14 таких проектов на общую сумму более 88 млн рублей.

Потенциал инвестиций

Одним из наиболее привлекательных направлений для потенциальных инвесторов является сфера промышленной переработки сельскохозяйственной продукции. Краснозерский район — один из безусловных лидеров Новосибирской области в сфере АПК.

Низкая себестоимость сырья, развитая транспортная инфраструктура и наличие свободных энергетических мощностей — весьма благоприятные условия для создания средних и малых предприятий в таких областях, как глубокая переработка зерна, переработка мяса и молока. Наличие свободных площадок, готовых к размещению предприятий позволяет значительно сократить сроки подготовки проектной документации, уменьшить сроки строительства и ввода предприятий в эксплуатацию.

Инвестиционные площадки оптимальны и с точки зрения логистики. Так, площадка в районном центре Краснозерское, предлагаемая для размещения пищевого производства, расположена в непосредственной близости с ООО «Мясозаготовительный комбинат», оказывающим услуги по заготовке мяса и забою скота.

Кроме того, выделены две площадки под создание мясоперерабатывающего предприятия и производства макаронных изделий. Указанные проекты на сегодняшний день входят в реестр официальных инвестиционных предложений муниципалитета и будут всесторонне поддержаны, в том числе в части подключения к источникам энергии, содействием в обустройстве инфраструктуры и предусмотренными льготами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Баев,

глава администрации Краснозерского района Новосибирской области: — В будущем году району исполняется 85 лет, и все эти годы основным занятием наших земляков было земледелие, сельскохозяйственное производство. Сегодня район занимает ключевые позиции в отрасли по многим показателям АПК. В первую очередь по производству зерновых и масличных культур, а также, в чуть меньшей степени, мяса и молока. Причем это заслуга не только крупных сельскохозяйственных организаций, с посевами более 40 тыс. га, но и прежде всего крестьянско-фермерских хозяйств, использующих передовые технологии полеводства. Мы рассчитываем, что предприятия и организации аграрного сектора в кооперации друг с другом или с производственными предприятиями соседних районов будут налаживать собственную переработку. И мы готовы всячески в этом содействовать. Сегодня в районе сложилась уникальная ситуация, когда существуют все предпосылки для создания по-настоящему эффективных предприятий в сфере первичной переработки зерна или производства конечной продукции. Также большой инвестиционный потенциал у производства масличных культур. По всем этим направлениям потенциал района как производителя высококачественного сырья с низкой себестоимостью сегодня велик, как никогда.

Александр Зырянов,

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области: — Краснозерский район обладает рядом конкурентных преимуществ, которые делают эту территорию интересной для инвесторов. После посещения района, общения с руководством района и представителями бизнес-сообщества для нас стали очевидны несколько особенностей этой территории. В первую очередь это выгодное транспортно-экономическое и географическое положение. Район приграничный, через него проходят крупные транспортные магистрали, соединяющие Россию и Казахстан. Большой и стабильный транспортный поток дает возможность для развития бизнеса, связанного с созданием придорожной инфраструктуры: придорожные гостиницы, СТО, пункты общественного питания и т. д. Кроме того, Краснозерский район обладает хорошим потенциалом для развития туристических маршрутов, причем направленных не только на жителей нашей области, но и на жителей соседних областей и Казахстана. И это могут быть различные направления туризма, например, лечебно-оздоровительный. Санаторий «Краснозерский» входит в топ-50 санаторно-курортных комплексов РФ. В района есть еще несколько лечебно-грязевых озер, на базе которых также могут быть созданы санатории или базы отдыха. Кроме того, в районе есть уникальные культурные объекты, которые могут быть включены в туристические маршруты. В частности, Петропавловский краеведческий музей, который дает посетителям возможность полностью погрузиться в атмосферу деревни XIX века. Еще одной особенностью района является большое число крестьянско-фермерских хозяйств, которые уже сегодня способны обеспечить значительные объемы производства сельхозпродукции. Задача Агентства — совместно с районом создать условия для их выхода на новые рынки сбыта. Эта задача неразрывно связана с перспективами развития сети предприятий по заготовке и переработке продукции, производимой небольшими хозяйствами, и возможности ее решения мы сейчас прорабатываем.