В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области с требованием взыскать с АО «Сибмост» 838,6 млн рублей.

В картотеке Арбитражного суда Новосибирской области 6 декабря был зарегистрирован иск к стройкомпании «Сибмост» о взыскании с нее почти 840 млн рублей. Такое требование выдвинуло территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. На момент публикации новости иск не принят к производству и подробностей по делу на сайте арбитража не приводится. Дело будет рассматривать судья Анна Цыбина.

Напомним, ранее «Сибмосту» отказал Верховный суд РФ в пересмотре судебных актов дела, связанного с иском к мэрии Новосибирска по взысканию с нее 2,5 млрд рублей убытков, якобы полученных при строительстве одного из самых крупных проектов компании — Бугринского моста.

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области занимается организацией содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Управление также обеспечивает реализацию государственной дорожной политики, межотраслевых программ совершенствования и развития автодорог и дорожной инфраструктуры.

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