В начале 2017 года крупнейшее мировое аудиторское агентство Deloitte наметило глобальный бизнес-тренд, обозначенный как EaaS или Everything as a Service (все как услуга) — под этим термином подразумевается масштабный поворот в сторону сервисной модели «коренное изменение или модернизация служб компании в угоду сервисной модели».

Цифровые/информационные технологии в бизнес-сегменте — одно из тех направлений, на которые окажет влияние EaaS. «Железные» решения, в которые компании вложили значительные средства, по мере устаревания из фундамента инфраструктуры превращаются в гири на ногах. По оценке специалистов Deloitte, для крупных, состоявшихся компаний модернизация устаревших систем либо их переустройство на новые сервисы — задача грандиозных масштабов, но обойтись без нее вряд ли получится.

Как «КС» уже неоднократно отмечал, все большую популярность приобретает «облачная» модель. На конференции Cloud Services Russia 2017 в октябре этого года IDC оценила объем рынка «облаков» в России в $364 миллиона, а темпы прироста данных услуг в нашей стране, по их оценке, значительно опережают мировые.

Большинство «облачных» услуг на сегодня формирует удаленное использование программ: по данным IDC, на начало года на SaaS-решения приходилось 63,4% всего «облачного» рынка. Причем у некоторых сервисов, привнесенных «облаками» в общепринятый корпоративный софт, офлайн-аналогов просто не существует. Другие, изначально офлайновые (например, корпоративная почта), сейчас практически на 100% работают через «облачные» сервисы. Следом за этим направлением идет IaaS (инфраструктура как сервис), которая занимает почти треть рынка — 28,3%. Софт и инфраструктура в «облаках», можно сказать, подтягивают друг друга: перевод в «облака» ИТ-инфраструктуры влечет за собой принятие SaaS-решений. Поставщики услуг это учитывают и, исходя из этого, расширяют портфель услуг, добавляя, например, к услугам связи предложения в сфере системной интеграции. Тем самым все больше компаний переходит на осуществление всех цифровых услуг в сегменте B2B из одного окна: и коммуникации, и SaaS, и хранение данных вместе с их обработкой. Все это должно обеспечить не только удобство работы и заключения договоров с поставщиками, но и надежность: к примеру, в случае сбоя одно направление не сможет сослаться на вину другого. Вопросы рисков и ответственности также интересуют бизнесменов — и в случае единого сервисного окна они обговариваются заранее.

«Переход на «облачную» модель использования вычислительных мощностей может позволить компаниям уже по итогам первого года достичь трехкратного сокращения затрат на ИТ-инфраструктуру, — говорит директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. — При такой очевидной экономической эффективности в сочетании с гибкостью и простотой управления бизнес совершенно точно будет все активнее уходить в «облака». МТС уже сейчас предоставляет клиентам комплексные решения, объединяющие ИТ и телеком-сервисы, и мы гарантируем максимальный уровень безопасности за счет наличия ЦОДов в различных регионах страны и масштабной собственной магистральной сети».

Миграция IT-систем в виртуальную платформу повышает экономическую эффективность и прозрачность управления IT-инфраструктурой, а также потенциал роста бизнеса, отметили представители одного из лидеров российского табачного рынка «Бритиш Американ Тобакко». Осенью 2017 года компания перевела свои ключевые IT-системы в «облако» МТС. 98 физических серверов заменили на 45 виртуальных. Полтора десятка бизнес-приложений, файловый сервис, печать, резервирование, телефония и ряд других функций были переведены под «облачное» управление. В результате время, необходимое на разворачивание инфраструктуры для новых проектов, как отметили представители БАТ, сократилось с нескольких месяцев до двух недель.

«Облачные» инструменты предназначены не только для компаний частного бизнеса: городские службы Новосибирска сегодня активно пользуются «облачными» вычислениями и M2M-сервисами того же МТС. «Горводоканал», «СИБЭКО», «Новосибирскэнергосбыт» для передачи данных счетчиков используют SIM-карты оператора для передачи данных на «облачный» же сервер, где данные хранятся и обрабатываются. В обратном направлении идут рассылки для потребителей. А «Горэлектротранспорт» использует двустороннюю M2M-связь для успешной работы городской АСУ «Навигация». Все задачи решаются комплексно, то есть пакет решений формируется под задачи и специфику концертного клиента.

Наибольшую выгоду от использования «облаков» компания (вне зависимости от ее размеров) получает за счет возможности снизить расходы, в первую очередь капитальные. Традиционными противниками «облаков» можно назвать ИТ-подразделения, чьи значимость, влияние и финансирование с переводом большей части задач на аутсорсинг автоматически падают, а также традиционно консервативные службы безопасности. Но в последнее время ситуация меняется: ИТ-специалисты из сугубо технического персонала превратились в глазах руководства в экспертов по ключевым вопросам (какую стратегию развития бизнеса выбрать), а «безопасники» убедились в том, что с переходом в «облака» сохранность данных не только не снижается, но и возрастает. Тут может быть уместно сравнение с сейфом в кабинете директора и банковской ячейкой, которую, с одной стороны, вроде бы вне поля зрения и досягаемости, с другой — взломать ее куда труднее. А доступ в любом случае будет только у владельца содержимого «сейфа» — то есть информации.

Перспективы «облачных» технологий аналитики оценивают достаточно благополучно, в 2021 году, по данным iKS-Consulting, объем рынка облачных услуг в России превысит 97 млрд рублей. Наиболее заметно, отмечают эксперты, в последние годы растет сегмент IaaS, постепенно сокращая отрыв от вырвавшегося вперед SaaS — по итогам 2016 года он показал рост на 43% относительно прошлого года. По результатам опроса SAP СНГ и Forrester Russia, 90% крупных российских компаний готовы к использованию «облачных» услуг, больше половины уже применяют «облака».

Результаты исследования Oracle говорят о том, что в мире таких компаний 66%, и практически все из них отмечают: IaaS значительно сокращает текущие расходы на техническое обслуживание.

И еще один важный субтренд на ближайший год, выделенный IDC, заключается в росте рынка инструментов для перевода корпоративной инфраструктуры в «облака».

И это нагляднее всего демонстрирует многообещающие перспективы «облачных» сервисов — на золотой лихорадке всегда зарабатывают продавцы лопат. Всего, по данным МТС, за последние полгода спрос на «облачные» сервисы в Новосибирске вырос уже вдвое.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Тамара Бажанова, директор по работе с бизнес-рынком МТС в Новосибирской области:

— Сейчас нам уже не приходится подробно объяснять бизнес-клиентам, что представляют из себя «облачные» технологии, хотя еще пару лет назад на большинстве встреч мы начинали именно с этого. Сегодня телеком-технологии позволяют компаниям не только всегда быть на связи, не тратя времени на решение IT-вопросов, но также автоматизировать процессы, сокращать издержки и находить дополнительные возможности для заработка. Кроме того, «облака» позволяют бизнесу быстро масштабироваться, так как они, как правило, обладают большим запасом мощностей.

Вот самый простой пример — перевод затрат из капитальных в операционные. Возьмем, допустим, широко известный интернет-магазин с наработанной клиентской базой. Спрос на товар сильно зависит не только от общей экономической ситуации, но и от сезона. В преддверии новогодних праздников люди устремляются за покупками, магазины устраивают праздничные акции, и нагрузка возрастает в десятки раз. Если интернет-магазин использует только свое «железо», перед ним встает дилемма: брать оборудование с запасом, ориентируясь на пиковую нагрузку, чтобы оно потом простаивало, либо терять клиентов, которые не смогут совершить покупку в «горячий» сезон, — и скорее всего, терять навсегда. «Облачный» сервис от этой дилеммы избавляет, он легко подстраивается под текущий объем продаж, каким бы он ни был. В итоге выигрывают все — и клиенты, и магазин.

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