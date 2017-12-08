Новосибирский электровозоремонтный завод еще 1,5 года назад находившийся на гране закрытия, в настоящее время демонстрирует кратный рост производства и строит амбициозные планы на будущее. «КС» побеседовал с исполнительным директором МАКСИМОМ ЦЫГАНЦОМ и узнал, как предприятию удалось выбраться из кризиса, а также какие факторы позволили коллективу получить рекордную загрузку за многолетнюю историю НЭРЗ.

— Максим Николаевич, последние лет пять стали крайне непростыми для предприятий, специализирующихся на выпуске электровозов и ремонте подвижного состава. Как вам удалось сохранить НЭРЗ?

— Ситуация в локомотиворемонтной отрасли действительно была сложной. Новосибирский электровозоремонтный завод пять лет назад входил в холдинг «Локомотивные технологии», который объединял десять локомотиворемонтных, (электровозоремонтных и тепловозоремонтных) предприятий по всей стране. «РЖД» на федеральном уровне нужно было организовать эффективность деятельности компании. Все заводы холдинга имели крайне малый портфель заказов. В 2015 году НЭРЗ работал на четырехдневке, а в 2016 году и вовсе попал под угрозу закрытия.

Администрация города и области в тот момент принимала активные меры, чтобы не допустить остановки производства: обращалась к членам областного правительства, федеральным органам власти. К решению проблемы подключились Александр Жуков и Александр Карелин. Было проведено серьезное совещание с участием губернатора, мэром, президентом «РЖД», после чего наконец-то появился небольшой заказ. Нам дали на освоение грузовую серию. Такие работы предприятие выполняло, но очень давно, этот заказ дался нам непросто. С 2017 года политика «РЖД» изменилась, стали поступать заказы. Электровозы даже при экономии бюджетов компании работают и нуждаются в ремонте.

— История Новосибирского электровозоремонтного завода насчитывает более 70 лет… Почему, как вы полагаете, именно сегодня начинается новый виток развития компании?

— Здесь сложилось сразу несколько факторов. Во-первых, акционер принял решение о создании совместного предприятия на базе двух холдингов АО «Синара–Транспортные Машины» и ООО «Локомотивные технологии». В компании «Локомотивные технологии» мы были одним из 10 заводов, и, соответственно, заказы распределялись пропорционально. В новом холдинге как электровозоремонтный завод мы единственные. Весь объем парка — наш основной заказ. В настоящее время мы освоили ремонт нового грузового электровоза 2ЭС6. Это дает нам очень хорошие перспективы как на 2018 год, так и на ближайшие годы.

— Какова сегодня годовая мощность завода?

— В планах на 2018 год — 278 электровозов. Это очень серьезная загрузка, когда каждый день выходит по готовому электровозу. А ведь это серьезный механизм, который разбирается буквально по болтикам, красится, настраивается, обратно собирается. Словом, огромная работа. Для реализации поставленных задач на следующий год рассматривается достаточно серьезная инвестиционная программа, причем как в части оборудования, так и в части расширения производственных площадей и внедрения новых технологий.

— Расскажите подробнее о задачах, которые стоят перед руководством завода.

— Изменилась стратегия управления предприятием, мы перераспределили обязанности между подразделениями. В 2018 году НЭРЗ планирует существенно расширить производство. Мы создаем на базе предприятия цех электроники, который позволит производить ремонт аппаратуры. В настоящее время мы пользуемся услугами аутсорсинговых компаний, но хотим делать такие работы на своей площадке. Это сократит сроки ремонта и позволит нам расширить рынок предоставляемых услуг: мы сможем производить ремонт аппаратуры не только на электровозах, но и перекрывать потребность на сети. Чтобы реализовать эти планы, переводим завод на непрерывный график всех структурных подразделений. Еще одна из амбициозных задач — освоение новой продукции. В конце 2018-го — начале 2019 года освоим новый электровоз 2ЭС10. Сегодня для НЭРЗ планы на 2018 год — гора Эверест, к которой коллективу надо идти.

— Сколько человек сегодня насчитывает коллектив завода?

— На 1 июля коллектив завода насчитывал 1560 человек, но уже сегодня количество сотрудников превысило 1700 человек. Задача к концу года — приблизиться к 2000 и расти дальше. Кадровая политика НЭРЗ во многом сложилась от холдинга ОАО «РЖД». Мы работаем над построением гибкой прозрачной мотивации за труд. Сотрудник получает вознаграждение за тот объем, который делается. Чем больше и качественнее мы ремонтируем электровозы, тем больше заработная плата работника. Хотя, конечно, это далеко не догма, есть и нематериальная мотивация. Например, предоставление различных льгот — оздоровление работников, полис ДМС, проезд раз в год на поезде в купе с двумя иждивенцами в любую точку России. Активно функционирует у нас и профсоюзная организация. Мы, например, устраиваем велопробеги. Все это, конечно, людей мотивирует.

— Для многих промышленников сегодня остро стоит проблема привлечения специалистов на производство. Сталкиваетесь ли вы с нехваткой рабочих рук?

— Конечно, в связи с расширением, значительным ростом портфеля заказов мы испытываем кадровый голод. НЭРЗ нуждается в профессионалах, рабочих специальностях. Мы готовы принимать, обучать, работать со специальностями массовых профессий, таких как слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик, наладчик. Также мы испытываем дефицит узких специалистов: станочников, токарей, фрезеровщиков. Приглашаем и представителей руководящего, инженерно-технического состава: конструкторов, технологов, мастеров. Стремимся, чтобы на конец 2017-го — начало 2018 года предприятие приблизилось к уровню средней заработной платы 38–40 тысяч рублей. Задача, поставленная управляющей компанией, — обеспечить адаптацию и закрепление персонала, довести заработную плату до уровня чуть выше, чем предлагается на рынке труда.

ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод»

630037, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 2;

тел. (383) 337-69-59

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