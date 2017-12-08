В текущей экономической ситуации роль крупного бизнеса в решении самых разных задач, стоящих перед регионом, становится особенно заметной. Многие острые социальные вопросы наиболее успешно реализуются именно при активном сотрудничестве власти и бизнеса. Формы взаимодействия используются самые разные — от концессионных соглашений до создания особых экономических зон. О том, кто и как это реализует в Сибири, — в материале «КС».

Компании, работающие на территории СФО, реализуют большое количество общественных инициатив — это может быть попечение детских домов, поддержка спорта или экологические программы. Но в ряде случаев компании вынуждены запускать проекты не в рамках принятой программы, а из-за возникшего на территории социального напряжения. Как правило, с просьбой о помощи на организации выходят местные власти, после чего они вместе с компанией сообща работают над решением проблемы.

Потребность в привлечении серьезных инвестиций на территории признают и органы власти. Например, депутат Государственной думы РФ от Кемеровской области, заместитель председателя Комитета по энергетике Дмитрий Исламов в рамках прошедшего в конце ноября круглого стола по вопросам модернизации теплосетей заявил, что «другого лекарства от хронического недофинансирования, кроме масштабных инвестиций, просто не существует». По его мнению, в ближайшее время принципы социальной защиты населения претерпят изменения в пользу мер адресной, целевой поддержки.

Впрочем, и сами крупные предприятия отрасли готовы решать социальные проблемы. Примером совместной работы власти и бизнеса стала разработка и внедрение нового метода расчета тарифов «альтернативная котельная». Местные власти заявляют свои территории к участию в пилотном проекте по переходу на новую систему, и это мотивирует энергетические компании к запуску здесь своих инвестпрограмм. Примером тому может служить проект Сибирской генерирующей компании в алтайском Рубцовске.

СГК заключила с администрацией концессионное соглашение, взяв на обслуживание до 2023 года объекты, находящиеся в муниципальной собственности. В рамках программы основная часть затрат придется на реконструкцию Южной тепловой станции — главного теплоисточника в городе. Здесь устанавливаются два новых угольных котла, система топливоподачи к ним, а также будет смонтирована турбина мощностью 6 МВт. Проведены также работы на малых котельных и теплосетях. Общая стоимость программы превышает 2 млрд рублей.

Напомним, что потребность во вмешательстве СГК возникла из-за банкротства МУП «Рубцовские тепловые сети», управлявшего сетями, и ООО «Инвестиционно-девелоперская компания», владевшего Рубцовской ТЭЦ. Тогда над городом нависла реальная угроза срыва отопительного сезона и возникновения чрезвычайных ситуаций, поэтому местные власти обратились к Сибирской генерирующей компании, которая смогла ликвидировать эту угрозу.

«В течение длительного времени на котло- и турбоагрегатах в полном объеме не выполняют регламентные ремонтные работы, средств выделяют недостаточно. Техническое состояние станции ухудшается, повышается риск срыва отопительного сезона, растут убытки, связанные с обслуживанием оборудования. Кроме этого, на Рубцовской ТЭЦ прошедшей зимой отмечены случаи снижения уровня запасов топлива. Сегодня мы приняли решение, инвестор найден в лице СГК, которая присутствует на территории края, она осуществляет теплоснабжение города Барнаула, и проводится работа по ее заходу в Рубцовск», — объяснял ситуацию начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике Виктор Мещеряков.

Аналогичный проект может быть реализован в хакасском Черногорске. Сейчас отопление этого города находится в руках трех юридических лиц: «ХакТЭК», «ИдеалЭнерго» и «Теплоэнергоресурс». При этом город систематически сталкивается с проблемами низкой температуры в домах и вредных выбросов. СГК обсуждает с местными властями возможность решения этой проблемы. Предполагается полностью отказаться от неэффективной местной генерации и протянуть 11 км сетей от Абаканской ТЭЦ, а также провести ремонт на сетевых объектах. Общая стоимость проекта — примерно 2 млрд рублей. Завершить работы компания планирует к началу отопительного сезона 2019–2020 годов.

Еще одним примером успешного взаимодействия власти и энергетиков по снятию социальной напряженности может служить Новокузнецк. «Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы сохранять теплоснабжение региона в стабильном состоянии, устранять аварийные ситуации, — отметил в рамках прошедшего круглого стола заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов. — Город Новокузнецк в этом смысле на особом контроле. Поэтому хотелось бы предложить Минэнерго сделать расчеты по методу альтернативной котельной в Новокузнецке, рассмотреть варианты, как можно реализовать новую модель рынка тепла в городе». Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подтвердил, что южная столица Кузбасса — это город, в котором отражаются все типичные проблемы российского теплоснабжения. «Мы имеем изношенную инфраструктуру, теплоисточники, которые строились в 30-е годы. Можно сказать, что из сетей сейчас мы выжимаем последнее, — отметил Сергей Кузнецов. —

Плюс проблема системы платы граждан, когда горожане платят до 70% за потребленные энергоресурсы. У бюджета есть проблемы с компенсацией выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям. Поэтому метод альтернативной котельной видится нам крайне интересным, мы будем пытаться найти способы, чтобы применить его в Новокузнецке. Сегодня мы создали рабочую группу с привлечением поставщиков ресурсов, представителей сетевых организаций, ее задача — разработка дорожной карты, определение эффективности внедрения новых методов на долгосрочный период». В свою очередь генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов обозначил позицию энергохолдинга как основной ресурсоснабжающей организации города и как потенциального инвестора.

В целом СГК в настоящее время ведет переговоры о запуске концессионных соглашений и в других городах Сибири, например, в Барнауле.

Впрочем, не только энергетические компании способны сообща с органами власти решать различные социальные вопросы. Еще одним примером продуктивной работы с органами власти стал проект компании «Ростелеком» по обеспечению медицинских организаций высокоскоростным доступом в Интернет. В Сибири речь идет о 349 учреждениях, где работы будут завершены до конца текущего года. В частности, в Бурятии к Интернету будут подключены 124 лечебно-профилактических учреждения, в Томской и Кемеровской областях — соответственно 48 и 44, в Новосибирской и Омской — по 32 медучреждения. Всего в рамках проекта «Ростелеком» должен построить в СФО 1,6 тыс. км волоконно-оптических сетей связи, а общая сумма затрат составит 460 млн рублей. «Созданная инфраструктура позволит применять телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи», — пояснили в пресс-службе телекоммуникационной компании.

Другой оператор сотовой связи — компания МТС по просьбе местных властей организовала сотовую связь в хакасском селе Беренжак. Пункт находится в малонаселенном районе, и потому не имел мобильного покрытия. Связь с внешним миром работала лишь через уличный таксофон, который не всегда был исправен.

Жители населенного пункта неоднократно писали обращения в различные инстанции с просьбой повлиять на ситуацию. Проблема была решена с привлечением нескольких сторон. Власти района и республики занимались координацией работ. Местная золотодобывающая артель обеспечила установку и электроснабжение мачтовых опор для сотовой связи, а монтаж телеком-оборудования и предоставление услуг связи взял на себя мобильный оператор МТС. Теперь село обеспечено мобильной связью.

В декабре 2017 года аналогичный партнерский проект по инициативе районных властей при участии МТС и МРСК Россия будет реализован в той же местности — в поселке Гайдаровск Орджоникидзевского района Республики Хакасии.

Большая потребность в совместном решении социальных проблем стоит перед властью и бизнесом в моногородах. Таких пунктов на территории СФО 62. В части из них градообразующие предприятия находятся в хорошем состоянии, а значит, и сам город не испытывает проблем. Это касается, например, Норильска («Норильский никель»), Железногорска («Горно-Химический комбинат»), Саяногорска (ОАО «РУСАЛ САЯН»).

Однако в тех случаях, когда основное производство приходит в упадок, это оборачивается серьезной социальной нестабильностью. Одним из методов привлечения бизнеса в эти города является создание территорий опережающего развития (ТОСЭР), где действует особый режим налогообложения. В Сибири ТОСЭР уже созданы в Усолье-Сибирском (Иркутская область), Юрге и Анжеро-Судженске (Кемеровская область), Краснокаменске (Забайкальский край), Абазе (Хакасия) и Селенгинске (Бурятия). Положительное решение недавно вынесено в отношении Заринска (Алтайский край) и Саянска (Иркутская область). Известно, что заявку на получение статуса подавала и Новосибирская область для своих поселков Горный и Ложок.

«Создание территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах даст новый импульс развитию регионов. Резидентам ТОСЭР предоставляются достаточно выгодные условия для работы. Эти преимущества нужно активнее использовать для создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств, новых высокопроизводительных рабочих мест», — отмечает полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Таким образом, понятие социально ответственного бизнеса сегодня не ограничивается наличием благотворительных программ. Крупные компании активно участвуют в решении возникающих социальных проблем и работают в тесной связке с органами власти. Термин «крупный бизнес» подразумевает на сегодня и большую ответственность за территорию присутствия.

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