В связи с активным обсуждением перспектив перехода регионов Сибири на новую модель теплоснабжения корреспондент «Континента Сибирь» решил более детально разобраться с одним из наиболее важных вопросов — тарифообразованием. По какому принципу будет устанавливаться тариф по методу альтернативной котельной, как это скажется на разных группах потребителей и как в целом может измениться его величина — в материале «КС».

В связи с заявленной готовностью перейти на новую модель теплоснабжения на территории регионов Сибири, в частности, в Алтайском крае, о возможности перехода на новую систему заявили в Новосибирской области. Инициатор пилотного проекта на Алтае в Рубцовске — ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) также планирует внедрить метод альтернативной котельной в Барнауле и Новоалтайске, в Новокузнецке Кемеровской области и Республике Хакасии.

На прошедшем 21 ноября круглом столе участники, среди которых были чиновники, отраслевые эксперты и представители генерирующих компаний, единогласно пришли к выводу о необходимости смены существующей системы тарифообразования в теплоснабжении, которая противостоит притоку инвестиций в отрасль.

В свою очередь суть метода альтернативной котельной заключается в том, что правительство РФ будет устанавливать только предельный уровень цен на теплоэнергию. Определение цены будет исходить из стоимости потенциального строительства нового теплоисточника. При переходе, например, города на новую модель рынка он становится ценовой зоной, где создается единая теплоснабжающая организация (ЕТО), размер тарифа закрепляется в трехстороннем порядке: городскими и областными властями совместно с поставщиком ресурсов. При этом фиксированная величина тарифа будет устанавливаться на период от пяти лет, что обезопасит жителей от резкого повышения.

«Основной принцип — установление предельного уровня цены на тепловую энергию, как если бы ее потребитель решил построить собственный источник теплоснабжения. И конечный потребитель должен выбирать между двумя вариантами — строить собственный источник или подключаться к централизованной системе.

Взаимоотношения внутри появляющегося «котла» строятся по свободным ценам: покупка тепловой энергии ЕТО у производителя, оплата услуг по передаче и тому подобное», — поясняет эксперт рынка энергетики Сергей Бухаров.

Запрос на смену модели тарифообразования отчетливо прозвучал и со стороны новосибирских властей.

«На сегодня разница в тарифах на территории России может достигать шести с половиной раз. Это те стартовые условия, в которых работают все регуляторы и все ресурсоснабжающие организации. Понятно, что должны быть некая сопоставимость и равные условия ведения работы на одном оборудовании. Затраты не могут различаться во столько раз, — отмечал во время круглого стола, посвященного вопросам перехода на новую модель теплоснабжения, необходимость формирования новой модели тарифообразования руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров. — И эта позиция (переход на новую модель теплоснабжения — «КС»), которая сейчас базируется на некой унификации, абсолютно правильная. Поэтому ее стоит поддержать».

По словам начальника департамента по тарифам, подобный курс на «унификацию» держат как в электросетевом комплексе, так и при распределении и транспортировке воды. «Потребителю, независимо от того, где он живет — в Магадане или Астрахани, необходимо понимать, что это унифицированный принцип производства продукции, который всем понятен и будет восприниматься адекватнее, тем более в условиях ежегодной корректировки тарифов», — заявил Гарей Асмодьяров.

Он также отметил, что долгосрочное регулирование, о котором говорили в федеральной службе по тарифам, не работает, поэтому ежегодно приходится проводить корректировки.

«Четкая и внятная инвестпрограмма должна являться одним из основных факторов перехода на новую модель теплоснабжения», — считает необходимым условием перехода на метод альтернативной котельной начальник департамента по тарифам.

В Новосибирской области представители ресурсоснабжающих организаций также соглашаются с целесообразностью перехода на новую модель. Начальник управления производственного развития АО «СИБЭКО» Дмитрий Бражник подтвердил, что компания поддерживает внедрение новой модели рынка тепла. «Действующие методики обладают рядом недостатков, таких как краткосрочное планирование тарифообразования, что ведет к увеличению издержек. Инвестиций, поступающих в отрасль, недостаточно. При этом тарифообразование при альтернативной котельной имеет противоположные достоинства», — отметил Дмитрий Бражник.

«Альтернативный» тариф

Учитывая очевидные плюсы для энергетических компаний, «КС» также решил выяснить, а как расчет тарифа по новой модели может сказаться на конечных потребителях.

«Как я уже говорил ранее, 279–ФЗ, вносящий изменения в 190–ФЗ «О теплоснабжении», предполагает, что тариф будет ограничен ценой от «альтернативной котельной». Далее все зависит от «жадности» теплоснабжающей организации. Компания, которая пришла на рынок надолго, практически навсегда, понимая и свою социальную ответственность, от которой и бизнес ее зависит, может позволить себе дать скидку к предельной цене, рассчитывая, что вложенные средства она вернет лет через 12–15, но при этом сохранит и разовьет свой бизнес, и такая норма есть в законе. Компания-однодневка или такая, продажу которой на рынке уже много лет обсуждают, заинтересована только в одном — получении прибыли, в скорейшем возврате инвестиций, а еще лучше для нее вообще обойтись без инвестиций, все сделать за счет потребителей, а проблемы потребителей ее не волнуют, соответственно, такая компания будет требовать роста тарифа завтра же», — рассуждает по поводу величины тарифа Сергей Бухаров. Также, по его словам, это коснется абсолютно всех групп потребителей.

В свою очередь Гарей Асмодь­яров сообщил, что в департаменте подсчитали, каким бы мог стать тариф при переходе на новую модель. «По состоянию на март по газовой генерации стоимость цены альтернативной котельной составляет от 1400 до 1500 рублей, по угольным — от 2200–2300 рублей», — отметил чиновник. Для сравнения: на текущий момент стоимость теплоэнергии в Новосибирске составляет 1231 руб./Гкал.

«Я бы обратил внимание на то, что при расчете тарифа по газовой генерации 40–45% — это расходы, которые обеспечивают возврат капитальных вложений. Мы должны понимать, что при альтернативной котельной половина тарифа — это капитальные расходы на инвестиции. И в газовой генерации они равны составляющей, обеспечивающей компенсацию расходов на топливо», — уточнил начальник департамента по тарифам.

Также он заострил внимание на стоимости технического присоединения, мотивируя это тем, что некоторым застройщикам выгоднее не подключаться к теплоцентрали, а строить собственную котельную. «Во сколько у вас обходится подключение в Рубцовске, в 5 миллионов рублей?» — предположил начальник департамента по тарифам.

«Для нас плата за подключение — это рынок. То есть мы всегда устанавливаем такую стоимость, чтобы цена была чуть ниже, чем строительство собственного источника у застройщиков. В Рубцовске как таковых подключений нет, ввиду того, что там ничего не строится и население всего 140 тысяч, — ответила директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» Екатерина Косогова и затем добавила, что по Барнаулу техприсоединение в среднем обходится в 4,5 млн рублей. — Позиция нашей компании заключается в том, чтобы не регулировать стоимость технического подключения, так как лучше договориться с самой компанией».

Напомним, что на текущий момент компания запустила долгосрочную программу модернизации системы теплоснабжения в Рубцовске, которому еще в прошлом году грозил срыв отопительного сезона. Согласно концессионному соглашению с муниципальными властями, СГК взяла на обслуживание объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, на 15 лет. СГК суммарно вложит в развитие инфраструктуры более 2 млрд рублей. Основная часть инвестиций направлена на реконструкцию Южной тепловой станции — главного теплоисточника в городе. Здесь уже установлены два новых угольных котла по 30 Гкал/час каждый, система топливоподачи к ним, а также будет смонтирована турбина мощностью 6 МВт.

Сейчас тариф на тепло и горячую воду в Рубцовске составляет 1933 руб./Гкал, что выше, чем было в первом полугодии — 1478 руб./Гкал.

Но в этом случае не следует забывать, что закон предусматривает долгосрочное планирование величины тарифа, минимальный срок — от пяти лет, что обезопасит потребителей от резких скачков стоимости. Так как по тем же планам ООО «ИДК», владеющего Рубцовской ТЭЦ, тариф в 2018 году должен был вырасти до 2286 руб./Гкал.

Как рассказала Екатерина Косогова, СГК в Рубцовске пришлось применить понижающий коэффициент. «Закон предусматривает применение понижающего коэффициента к цене альтернативной котельной. В Рубцовске мы применяем коэффициент 0,75. Изначально в городе стоимость получалась довольно высокая, но при этом у компании есть понимание, что мы окупим свои вложения при более низкой цене. Соответственно, именно наиболее низкая цена и фиксируется в соглашении с органами местного самоуправления. Это опция, над которой работала именно наша компания в ходе принятия закона. Это обусловлено дисбалансом стоимости между европейской частью и Сибирью», — рассказала директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания».

При этом установление величины тарифа — решение не только ресурсоснабжающей компании. На сайте Минэнерго размещен калькулятор расчета предельной цены для регионов. Но цена не обязательно будет такой, как рассчитал калькулятор, она может быть и ниже. Согласно поправкам к закону о теплоснабжении, конечный уровень тарифа устанавливается в трехстороннем порядке: городскими и областными властями совместно с поставщиком ресурсов. «Нам невыгодно сразу торговать по предельному уровню цены, потому что при его достижении потребителю становится выгоднее сбежать на собственный источник. Наша задача — заработать на объеме», — заверила Екатерина Косогова.

Кроме того, по словам директора по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания», в связи с переходом на новую модель теплоснабжения в разы повышается ответственность генерирующей компании: «Повышается финансовая ответственность за разрывы и аварии. Компания остается один на один с потребителем, и к ней можно предъявлять любые претензии, связанные с теплоснабжением. Увеличивается и размер штрафов».

У СГК разработанных проектов на сегодня почти на 25 млрд рублей.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Руслан Власов, генеральный директор АО «СИБЭКО»:

— Конечно же, в компании проводились предварительные расчеты динамики тарифов в разрезе перехода на метод альтернативной котельной. В большинстве регионов переход на такую модель рынка тепла покажет рост тарифа. Но, к примеру, в соседних с нами регионах данный рост может быть минимальным, так как установленный там в настоящее время тариф на тепловую энергию существенно выше новосибирского. В таких же условиях, имея другие исходные данные, мы вполне могли бы показать даже снижение тарифа.

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