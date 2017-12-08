Врио губернатора Красноярского края произвел значительные изменения в региональном правительстве

В пятницу, 8 декабря пресс-служба правительства Красноярского края рассказала, что глава региона Александр Усс утвердил новую структуру правительства и произвел кадровые перестановки.

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс произвел глобальные перестановки в региональном правительстве: поменялись не только руководители, но и полномочия министерств вкупе с их названиями. Так, был назначен новый зампред краевого правительства – Алексей Подкорытов, ранее занимавший должность начальника Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн. За социальную политику в регионе будет отвечать Галина Пашинова, которая прежде совмещала должность министра социальной политики с должностью зампреда. На место Сергея Еремина в региональном минтрансе, ставшего мэром Красноярска, назначен Константин Димитров, ранее занимавший должность его заместителя в ведомстве и в последнее время работающий генеральным директором ГП КК «ДРСУ-10».

«Кроме того, прошли переназначения в связи с перераспределением полномочий и переименованием министерств. Заместителем председателя правительства Красноярского края – министром сельского хозяйства и торговли Красноярского края назначен Леонид Шорохов. Министром промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края назначен Анатолий Цыкалов», — дополняется в официальном релизе.

Глава красноярского минстроя Николай Глушков подал в отставку: он покинет кресло министра 31 декабря. С 1 января 2018 года на его место придет Сергей Козупица, прежде – заместитель Глушкова. Также со своего поста 25 декабря 2017 года по собственному желанию уходит министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Михаил Васильев. В адрес краевого парламента врио губернатора Александром Уссом направлено предложение о согласовании кандидатуры Сергея Верещагина на должность заместителя председателя правительства Красноярского края – министра экономического развития и инвестиционной политики региона. В 2008-2010 годах Верещагин возглавлял министерство внешних связей и инвестиционной политики края, а также краевое министерство экономики и регионального развития, в 2010-2013 годах работал заместителем министра регионального развития РФ.

В связи с переводом в аппарат правительства Красноярского края с 8 января 2018 года уходит со своего поста руководитель службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края Сергей Перегудов. С 9 января на эту должность назначен Павел Гутенков, в настоящее время — руководитель юридического управления администрации Красноярска.

Руководителем агентства информатизации и связи Красноярского края назначен Николай Распопин, ранее занимавший должность заместителя руководителя агентства. В администрации губернатора Красноярского края также произошли изменения. На должность начальника управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края назначена Елена Уляшева, которая долгое время была главным редактором газеты «МК в Красноярске».

Помимо всего указанного, в структуре органов исполнительной власти региона образовано агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Прежде эти полномочия лежали на минстрое. Александр Усс также упразднил агентство науки и инновационного развития . Наукой будет заниматься минобр, а инновациями – минэкономразвития.

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