В 2018 году на омское метро планируют потратить 800 млн рублей

Накануне в законодательном собрании Омской области состоялось заседание комитета по экономической политике и инвестициям, в ходе которого было предложено увеличить расходы на омский метрополитен.

На самый известный долгострой Омска – метрополитен – планируется увеличить расходы. С таким предложением на заседании комитета по экономической политике и инвестициям областного парламента выступил замминистра промышленности Омской области Игорь Лукьянов. В частности, в 2018 году на строительство первого пускового участка первой линии метрополитена предлагается направить 792 млн рублей. Эти средства необходимы для предотвращения разрушения конструкций двух станций — «Заречная» и «Кристалл».

Напомним, ранее новый глава Омской области Александр Бурков говорил, несмотря на рекомендацию министра транспорта РФ Максима Соколова законсервировать объект, что закрыть метро «рука не поднимается». Вместе с тем он признал, что для ввода в эксплуатацию подземки не обойтись без помощи федерального центра.

В течение года омские власти уже объявляли торги по поиску подрядчика на укрепление несущих конструкций метро, но никто не изъявил желания браться за работу. Возможно, очередной конкурс будет вновь объявлен в 2018 году, когда средства на это будут предусмотрены в областном бюджете. Пока же решение о выделении дополнительных денег так и не приняли.

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