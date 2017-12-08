В работе авиакомпании «КрасАвиа» прокуратура выявила нарушение трудового законодательства. Перед Пенсионным фондом РФ и ФОМС у предприятия образовалась задолженность в 36 млн рублей.

Красноярская авиакомпания «КрасАвиа» задолжала по страховым взносам порядка 36 млн рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Задолженность по уплате страховых взносов перед Пенсионным фондом РФ и Фондом обязательного медицинского страхования образовалась за 3 квартал 2017 года. В сообщении прокуратуры говорится, что генеральному директору было внесено представление, после чего авиапредприятие в полном объеме погасило образовавшуюся задолженность.

Напомним, накануне руководитель государственного авиапредприятия «КрасАвиа» Валерий Мордань был задержан по подозрению в крупной взятке.

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