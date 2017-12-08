Редакция газеты «Континент Сибирь» совместно с управлением предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска и Альфа-Банком продолжает рубрику «Инвестируй в Новосибирск»,, в рамках которой мы рассматриваем различные инвестпроекты, успешно реализуемые или планируемые к реализации на территории города. Вместе с экспертами и аналитиками мы уделяем внимание схемам осуществления этих проектов и их финансирования, а также выявляем их вклад в развитие региональной экономики.

Уже в нынешнем году стартует реализация очередного проекта в рамках муниципально-частного партнерства. Подписание концессионного соглашения на реконструкцию городского бассейна «Дельфин» в Калининском районе Новосибирска на улице Флотской в жилом районе Пашино уже состоялось. До начала работ остаются считанные дни. Именно поэтому «КС» решил рассмотреть поподробнее этот объект, оценить его экономические перспективы и механизмы реализации этого инвестпроекта.

Напомним, что пустовавший почти 10 лет бассейн в скором времени преобразится и откроет двери для любителей плавания. Это станет возможным благодаря очередному проекту, реализуемому в рамках муниципально-частного партнерства. Объем инвестиций по концессионному соглашению, получившему одобрение мэра Новосибирска Анатолия Локтя, составит 25 млн рублей. Срок соглашения — 29 лет. При этом, как отмечают эксперты, востребованный в Пашино спортивный объект может окупиться уже в течение первых 10–15 лет.

«Сейчас идет урегулирование технических деталей проекта, — поясняет начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска Максим Останин. — Фактически мы ждем передачу концессионером в залог прав по договору депозита в качестве обеспечения своих обязательств по реконструкции бассейна. И я уверен, что уже в нынешнем году мы подпишем акт передачи и вручим ключи от объекта представителю компании-концессионера».

По договору концессии бассейн — с момента своей постройки в далеком 1975-м году и до 2013 года находившийся в собственности Минобороны — ждет не только ремонт, но и глубокая модернизация. Будет восстановлена сама 25-метровая чаша бассейна на четыре дорожки, а также полностью заменено покрытие, реконструированы две вышки на три и пять метров, переоборудованы все системы очистки, вентиляции и водоснабжения. И конечно, изменится сам фасад здания. Скорее всего, в обновленном комплексе найдется место для нескольких дополнительных спортивных секций, комплекса банных услуг и тренажерного зала.

«На самом деле пока мы слишком далеко не заглядываем, — рассказывает менеджер по развитию ООО «БизнесСервис» (реализует рассматриваемый проект) Нина Безгачева. — В первую очередь планируется открыть для посещений сам бассейн. Это произойдет в течение года. Все остальное тоже появится, но в течение трех лет, как предусмотрено концессионным соглашением. Мы всегда тщательно подходим к выбору дополнительных опций, поскольку уже имеем достаточный опыт управления подобными объектами и являемся одним из операторов спортивно-оздоровительных комплексов в Кемеровской области. На сегодня под нашим управлением находится аквапарк и два бассейна. «Дельфин» в Новосибирске станет третьим». Пока по соглашению сторон рассчитывают, что полный месячный абонемент на посещение бассейна будет стоить примерно 2000 рублей, а школьникам и пенсионерам будут предоставляться льготы. Но это пока предварительные расчеты.

Впрочем, у местных детей останется возможность бесплатно посещать бассейн. Концессионным соглашением преду­смотрено предоставление на безвозмездной основе услуг для проведения тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий по плаванию в течение срока действия концессионного соглашения. Правда, это касается лишь муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере физической культуры и спорта.

«Очевидно, что бассейн не входит в число критически значимых социальных объектов, тарифы на услуги которого приходится строго регулировать, — отмечает эксперт ИК «ФИНАМ» Алексей Страгис. — Поэтому в рассматриваемом случае передача в концессию не несет социальных рисков. Баланс интересов власти, концессионера и посетителей бассейна вполне достижим в процессе согласования параметров договора: суммы инвестиций, сроков договора, суммы ежегодного концессионного платежа и порядка формирования тарифов. Остальное должен отрегулировать рынок — любой значительный перекос в пользу одной из сторон может привести к остановке проекта еще до истечения срока договора».

Реализация проекта намечена на 2018 год, который, как ожидают специалисты, станет для Новосибирска еще более успешным в плане реализации такого рода соглашений, побив таким образом собственный рекорд, установленный в нынешнем году. Это отметил, выступая накануне со своим первым в истории инвестиционным посланием, мэр города Анатолий Локоть.

«Новосибирск является лидером по количеству заключенных концессионных соглашений. Они затрагивают все социальные и хозяйственные отрасли города. Сегодня мы реализуем 11 таких соглашений на общую сумму 1 млрд 405 млн рублей и 10 инвестиционных договоров объемом 836 млн рублей. В работе находятся еще 16 предложений инвесторов. Это в том числе такие проекты, как реконструкция кинотеатра «Космос» под «Центр хоккейного мастерства», — отметил мэр Новосибирска.

Представители депутатского корпуса так же позитивно оценивают опыт применения подобных схем. «Государственно-частные инвестиции — это главный и единственный драйвер экономики города, — считает председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска Игорь Салов. — И это не дань моде и не попытка нащупать популярные тренды.

Постоянные бюджетные проблемы городов России по сути дела не оставляют иного выбора — единственный выход привлечь инвестора, гарантировав ему окупаемость, под решение каких-то социально-бытовых задач. Это может быть или строительство бассейна, или создание школы детского хоккея. Да и вообще такой подход может применяться где угодно. И в медицине, и в образовании, и в общественном транспорте, и в ЖКХ — везде, насколько хватит креатива и творческих способностей власти. Понимание пользы такого рода проектов есть уже не только у чиновников, но и у простых горожан. У меня как у депутата на столе огромное количество предложений самих жителей по тому, где бы они хотели увидеть результаты муниципально-частного партнерства».

Таким образом, по мнению экспертов, рассматриваемая схема имеет все перспективы для дальнейшего тиражирования.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Насколько часто банки практикуют финансирование подобных проектов и каким требованиям должна удовлетворять компания, желающая получить финансирование, «КС» рассказал директор по массовому бизнесу Новосибирского филиала Альфа-Банка МАКСИМ КУРАКУЛОВ.

— Бизнес по оказанию услуг в области спорта и активного отдыха людей, как любой бизнес, зависит от эффективного управления, куда входят и организация продаж этих услуг, и организация производственных процессов, и управление затратами, и бухгалтерский учет и налогообложение. Такого рода бизнес представляет для банков интерес, который они готовы поддержать своими кредитными программами. Есть одно базовое условие — бизнес должен быть уже действующим. Это значит, что этот или такой же бизнес работает и приносит собственникам ежемесячно прибыль. В Альфа-банке малый бизнес может получать до 6-ти миллионов рублей.

Если у вас бизнеса еще нет, но хочется построить его с нуля, то с таким вариантом за финансированием необходимо обращаться в соответствующие фонды, в том числе государственные, предлагающие финансирование начинающего бизнеса. Мы для себя такие заявки пока не рассматриваем, но не исключаем для себя возможности выйти и на такой рынок в будущем. Банки управляют деньгами вкладчиков, поэтому сводят риски к минимуму. Требуемое финансирование должно быть сопоставимо с собственным капиталом действующего бизнеса. То есть, если бизнес по оказанию спортивных услуг оценивает себя в 5 миллионов рублей, то примерно столько и может составлять кредит на развитие. Мы исходим при этом из того, что менеджмент гарантированно умеет управлять таким объемом бизнеса и сможет эффективно использовать предоставленные ресурсы.

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