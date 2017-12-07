Крупнейшее в регионе зерноперерабатывающее предприятие — Новосибирский мелькомбинат № 1 — анонсирует двукратный рост производства в 2018 году. Как отмечают в компании, ставка будет сделана на поставку муки в северные регионы, в том числе Якутию. В приоритете также экспорт продукции в Поднебесную. Эксперты полагают, что НМК № 1 может забрать определенную долю рынка у сибирских зернопереработчиков.

Планы по увеличению мощностей переработки и укреплению позиций на рынке, о которых говорят представители Новосибирского мелькомбината № 1, вполне обоснованы. Участники рынка полагают, что после окончания судебных споров вокруг актива степень доверия к мелькомбинату у его потенциальных клиентов возрастет. Как ранее писал «КС», Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в конце ноября вынес окончательное решение по спору между ООО «Зернопродукты» и ООО «Первый Доходный Дом» (ПДД) по поводу покупки Новосибирского мелькомбината № 1 (НМК № 1). Напомним, имущественный комплекс предприятия единым лотом был выставлен на торги, победителем которых признали ООО «ПДД». Сделка состоялась в марте текущего года, покупатель заплатил за объект за 315 млн рублей.

«За последние несколько месяцев мы существенно обновили производство, модернизировали вторую линию, — рассказывает директор Первого мелькомбината Иван Тимченко. — Это позволяет нам в любой момент подключить вторую секцию и тем самым повысить объемы переработки зерна ровно в два раза: с 450 до 900 тонн в сутки». По информации Тимченко, в этот период компанией также были приобретены три муковоза грузоподъемностью 22 тонны каждый, что позволило предприятию практически вернуть позиции на рынке региона по бестарной муке.

«Проблем со сбытом у Новосибирского мелькомбината № 1 нет, весь объем переработки реализуется, складские запасы практически отсутствуют, — уверяет собеседник «КС». — В январе, как только заключим дополнительный контракт с Якутией, а возможно, и с другими северными регионами, запустим вторую секцию», — продолжает он. Приоритетным для собственников Новосибирского мелькомбината № 1 является и экспорт в Китай.

Руководитель одной из входящих в топ-5 сибирских мукомольных компаний, пожелавший остаться неназванным, полагает, что НМК № 1 логичнее работать на внутренний рынок. «С алтайскими зернопереработчиками сегодня конкурировать тяжело, они доминируют на рынке. Но какую-то долю новосибирский мелькомбинат забрать может, — предполагает собеседник «КС». — Сегодня порядка 50–60% мощностей мукомольных предприятий в стране простаивают вследствие профицита продукции, поэтому то, как НМК № 1 заявит о себе, зависит от его менеджмента», — прогнозируют участники рынка. Собеседник «КС» также отмечает, что предприятие в состоянии принять значительное количество зерна на хранение, что особенно актуально для Новосибирска в связи с высокой загрузкой местных элеваторов.

Заместитель председателя Ассоциации «КрасноярскЗернопродукт» Александр Левицкий подтверждает, что в Сибири наблюдается перепроизводство муки. «Мука подешевела практически в 1,5 раза на внутреннем рынке: на Запад мы не проходим из-за высоких железнодорожных тарифов, в Китай — из-за высоких пошлин на ввоз продукции. Как только Новосибирский мелькомбинат № 1 выйдет на проектную мощность, он обрушит цены еще больше», — высказывает обеспокоенность Левицкий.

В НМК № 1 считают, что с поставками продукции в Поднебесную серьезных проблем у компании не возникнет.

«Сейчас мы заключили несколько прямых контрактов с Китаем. Мелькомбинат как продвигает собственный бренд «Санчо Панса», так и предлагает партнерам СТМ, — объясняет Иван Тимченко. — У Китая большой интерес к российским продуктам, в том числе к муке. Данное направление будет одним из ключевых и приоритетных для нас в 2018–2019 гг., поскольку в регионе наблюдается сверхурожай зерновых», — резюмирует Тимченко. По данным собеседника «КС», одно из основных требований для Китая, помимо качества продукта, — определенная фасовка продукции. «Они готовы принимать российское зерно, соответствующее всем их стандартам, при этом продукт должен быть в определенной упаковке для дальнейшей транспортировки на внутреннем рынке, — говорит директор мелькомбината. — Мы как переработчики реализуем уже фасованную продукцию. Но готовы ориентироваться на фасовку, которая необходима китайской стороне», — заявляет он. Как отмечает представитель НМК № 1, в настоящее время предприятие ведет переговоры по поставке муки с одной из китайских торговых сетей, которая насчитывает порядка 500 гипермаркетов.

Участники рынка к планам компании наращивать экспортные поставки относятся с пониманием. Все игроки из топ-10 мукомольных предприятий Сибири отгрузки в Китай осуществляют, развивая присутствие на этом рынке.

«Ситуация с экспортом муки в Китай развивается очень непросто, — высказывает свою точку зрения коммерческий директор ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова Наталья Мамаева. — «Алейскзернопродукт» им. С. Н. Старовойтова 10 лет присутствует на рынке Китая, мы имеем зарегистрированную в Поднебесной компанию «Алейка». Увеличению поставок в первую очередь препятствуют высокие пошлины, особенно это заметно на муке пшеничной, где пошлина и НДС при стандартном законном оформлении составляют 86,45% от суммы инвойса», — уточняет она. По мнению Натальи Мамаевой, требования к компаниям, имеющим потенциальную возможность получить квоту на ввоз пшеничной муки в Китай, такие, что «напрочь лишают возможности стандартную торговую компанию, зарегистрированную в Китае, даже подать документы на получение квоты». «Импортер платит пошлину по ставке 65%, тогда как ставки по квоте — 6%, — объясняет Мамаева. — В связи с этим возникают проблемы у российских производителей муки, которые хотят развивать китайский рынок: нет возможности конкурировать по цене на корпоративном рынке», — заключает она.

При этом стратегию НМК № 1 осуществлять поставки на Восток и в северные регионы представитель алтайской компании считает оправданной. «Якутия — хороший рынок, и туда уходят большие объемы муки, — говорит Мамаева. — С северными регионами Новосибирский мелькомбинат № 1 работал всегда, в основном по тендерам. Мы в свое время тоже поставляли муку в этот регион, но отказались от работы с Якутией из-за длинной цепочки возврата денежных средств», — объяснила Наталья Мамаева.

Как сообщил «КС» один из участников рынка, сегодня на приграничных территориях России и Китая ряд российских продуктов пошлинами не облагается. Но и такой механизм сбыта имеет свои сложности. «На границе образовалась пробка из сотни железнодорожных вагонов. Сибирские мукомолы стоят с полными вагонами, за которые еще и вынуждены платить штрафные санкции, — говорит представитель одной из компаний. — Учитывая нестабильность экспортных поставок, вряд ли у Новосибирского мелькомбината № 1 их доля превысит 5–10% от общих продаж предприятия».

Директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Марии Шостак, напротив, считает продажи в Китай перспективным направлением. «Потребление муки Китаем растет год от года. Сибирским мукомолам удается наращивать поставки пшеничной муки в Поднебесную. Проблем с отгрузками не возникает, так как другая сторона принимает нашу муку по ГОСТу», — говорит Мария Шостак.

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