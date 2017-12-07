Популярные в Новосибирске йогурты и другие молочные продукты под брендом Lanita могут навсегда покинуть рынок. Как стало известно «КС», бывший собственник предприятия, по некоторым данным, продавший фирму два года назад, намерен оспорить законность использования действующего товарного знака. Логотип Lanita запомнился потребителям нестандартным изображением коровки на черном фоне. Вместе с тем финансовое положение самого ООО «Ланита», которое имеет права на товарный знак, как следует из картотеки арбитражных дел, нельзя назвать устойчивым.

Напомним, что пару лет назад ООО «Ланита» было одним из наиболее перспективных локальных переработчиков молока. Предприятие позиционировало себя как производитель натуральных молочных продуктов без добавок и выпускало сыр, молоко, йогурт, творог, сыр, биокефир, творожные десерты и майонез. Новосибирским покупателям особенно пришлись по вкусу йогурты компании. По данным ритейлеров, наибольшая доля рынка принадлежала ООО «Ланита» именно в йогуртно-десертной группе. Фирма планировала наращивать присутствие в этой нише, и даже анонсировала планы по строительству в городе завода по производству йогуртов мощностью 20 тонн йогурта в сутки. Подробнее о стратегии развития предприятия в интервью «КС» рассказывал генеральный директор Игорь Калатай.

По состоянию на 2014 год предприятие осуществляло поставки в «Бахетле», «Мегас», «Быстроном», «Холидей» и другие торговые сети. Однако уже в 2016 году продукция компании стала в меньшем объеме присутствовать на полках большинства торговых сетей, а также практически исчезла с рынков и мелких магазинчиков. Закрылась и собственная розница ООО «Ланита», насчитывающая более 20 магазинов, работавших в формате «у дома».

«Предприниматель, который создал эту фирму и имел права на бренд Lanita, каким-то образом уступил свой бизнес, — сообщили «КС» в одной из торговых сетей города. — Но в середине ноября он заявил о своих правах на товарный знак и запретил сетям реализовывать продукцию под брендом «ЛАНИТА», — добавил собеседник издания.

В письме к торговым сетям, которое разослало ООО «Ланитис» за подписью Игоря Калатая (документ имеется в распоряжении редакции), утверждается, что «ООО «Ланитис» не давало согласия другим лицам на использование товарного знака». «Право на исключительное использование товарного знака «ЛАНИТА» принадлежит ООО «Ланитис» на основании свидетельства № 478651 от 21 января 2013 года, приоритет от 29 сентября 2011 года», — сообщается в документе. Игорь Калатай просит сети немедленно прекратить реализацию продукции, поскольку это нарушает права компании на товарный знак. В случае отказа Игорь Калатай обещает обратиться в арбитражный суд.

Представители торговых сетей сообщили «КС», что и нынешний собственник компании, производящей молочную продукцию с черной коровкой на этикетке, попросил сети приостановить поставки до урегулирования споров за бренд в суде.

В администрации Сузунского района Новосибирской области, где располагалось производство предприятия, сообщили, что ООО «Шайдуровский маслосырзавод» (здесь велась переработка молока) прекратило работу в I квартале 2016 года. «Предприятие числится в статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата по Сузунскому району, — сказал начальник управления сельского хозяйства Сузунского района Новосибирской области Андрей Севрюженко. — Информацией о намерении продажи здания, сооружений мы не располагаем», — добавил он. При этом в районной администрации сообщили, что в 2015 году плановая мощность переработки молока составляла 12 тонн в сутки, загруженность мощностей — 50%. На заводе работало 20 человек. «Сейчас как такового производства нет, здание простаивает, оборудование вывезли около полугода назад», — сказал Андрей Севрюженко.

«КС» не удалось выяснить, на какую площадку переместилось производство в 2016 году. Связаться с менеджментом компании, работавшим в ООО «Ланита» два года назад, также не получилось — их телефоны не отвечали.

В материалах арбитражного суда Новосибирской области ООО «Ланита» фигурирует в двух судебных разбирательствах. Так, от 4 декабря 2017 года суд вынес решение по делу в пользу истца «Сименс Финанс» о взыскании задолженности по уплате лизинговых платежей в размере более 100 тысяч рублей. В материалах дела говорится, что ответчик не вносил лизинговые платежи за автомат дозировочно-наполнительный карусельный. Еще порядка 200 тысяч рублей суд обязал выплатить ООО «Ланитис» за задолженность по арендной плате.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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