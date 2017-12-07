Сегодня в Иркутской области совершил аварийную посадку частный вертолет АС-50. На борту находятся два человека. Поиски продолжатся утром.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, посадка была совершена на лед Братского водохранилища реки Ангара.
Вертолет принадлежит частному лицу. За штурвалом находился частный предприниматель. Пилот сумел позвонить по мобильному телефону. Но больше связи с этим бортом не было.
На место предполагаемой посадки вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «АэроБратск». В готовность к вылету приведен и вертолет МЧС России. Об этом сообщает ИА ТАСС.
Поиски осуществлялись с воздуха. Вертолет разыскивался до наступления темноты, однако найден не был. Видимость в районе очень плохая, дует сильный ветер и идет снег. Поиски будут продолжены утром.