В Иркутской области ищут вертолет, совершивший аварийную посадку

 
 
Вертолет
Фото: apsnylife.ru

Сегодня в Иркутской области совершил аварийную посадку частный вертолет АС-50. На борту находятся два человека. Поиски продолжатся утром.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, посадка была совершена на лед Братского водохранилища реки Ангара.

Вертолет принадлежит частному лицу. За штурвалом находился частный предприниматель. Пилот сумел позвонить по мобильному телефону. Но больше связи с этим бортом не было.

На место предполагаемой посадки вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «АэроБратск». В готовность к вылету приведен и вертолет МЧС России. Об этом сообщает ИА ТАСС.

Поиски осуществлялись с воздуха. Вертолет разыскивался до наступления темноты, однако найден не был. Видимость в районе очень плохая, дует сильный ветер и идет снег. Поиски будут продолжены утром.

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