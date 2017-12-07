Эксперты разрабатывают новую транспортную систему Новосибирска. Причины вполне понятны: все чаще дорожное движение превращается в дорожное стояние. Пробки и доступность отдаленных районов, текущее качество работы системы общественного транспорта — все это является предметом острых дискуссий как простых горожан, так и специалистов. О принципах новой системы — в материале «КС».

Мегаполис будущего подразумевает наличие комфортной среды для жизни и работы жителей города. Развитые города идут по пути улучшения дорожной и транспортной системы, создания условий для комфортного использования общественного транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры рассчитаны как раз на то, чтобы Новосибирск стал именно таким городом. В настоящий момент федеральное законодательство устроено так, что без подобной программы ни один муниципалитет не может рассчитывать на федеральное или иное финансирование обустройства транспортной инфраструктуры.

«Поэтому мы сейчас активно обсуждаем с общественностью, готовимся к очередному раунду обсуждения с депутатским корпусом. Первый этап этой работы сейчас заканчивается, дальше нам предстоит детальное, системное формирование портфеля развития на достаточно длительный срок, и в данном случае та работа, которая сейчас идет, крайне важна, в ней нет мелочей», — подчеркивает директор ОАО «Гипрогор» Виктор Мурашов.

Разработка этой программы подходит в Новосибирске к концу, и эксперты, работавшие над ней, собрались в конце ноября в пресс-центре «Аргументов и Фактов», чтобы обсудить насущные дорожные проблемы.

По мнению участников круглого стола, в первую очередь необходимо создание сквозных магистралей, соединяющих отдаленные районы города. Наиболее проблемными в этом плане являются «Чистая Слобода» и «Матрешкин Двор», а также 6-й микрорайон. С правительством Новосибирской области ведутся переговоры по поэтапному финансированию решения этой проблемы.

В планах — не только обеспечить доступность отдаленных районов, но и сделать более привлекательным центр. Один из приоритетных проектов в этом направлении — создание пешеходной зоны из части улицы Ленина. Но этот замысел вызывает у жителей города много вопросов. Один из них — создание пробки на площади Ленина.

«Пропускная способность площади Ленина не зависит от пешеходности или транспортной доступности, — успокаивает начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов. — На сегодня есть эскизный проект переформатирования, переустройства улицы Ленина. Проект разработан, прошел защиту и подразумевает изменение движения по самой площади Ленина».

В рамках этой концепции планируется оставить на улице Ленина участок с двухполосным движением.

О риске создания затруднения движению рассказывает еще один эксперт на круглом столе — доцент кафедры электротехнических комплексов НГТУ, советник по транспортным вопросам Совета депутатов Новосибирска Михаил Никулин: «В развитых городах тех же европейских стран, там, где возникают сильные пробки, эту улицу перекрывают, и пробки сами собой рассасываются. Это один из инструментов оздоровления ситуации, — развеивает опасения Михаил Никулин. — Потому что наша главная задача — переориентация. Ту зону города, которая удовлетворительно обслуживается общественным транспортом, надо дестимулировать к использованию автомобилями. Поэтому, закрывая улицу Ленина, мы улучшаем ситуацию на площади Ленина, в близлежащих районах».

При этом, по заявлению экспертов, транспортная ситуация в центре достаточно острая еще и из-за неконтролируемых парковок. Машины, оставленные надолго в карманах, загораживают и сужают дорогу для общественного и транспорта и автомобилистов.

Справиться с этим планируют с помощью создания единого парковочного пространства. «Чтобы упорядочить парковочное пространство города Новосибирска, на сегодня разработана концепция развития, — рассказывает Роман Дронов. — Цель концепции — сделать парковочное пространство не платным, а более комфортным, приучить автомобилистов не оставлять свои автомобили на два дня на Красном проспекте. Поставил машину, через два часа вернулся — уехал».

Создание парковочного пространства будет учтено при перспективном планировании дорог, поворотов, развязок.

Важная часть программы развития транспортной инфраструктуры — улучшение системы общественного транспорта.

«Предусматривается создание единой целостной сети магистральных маршрутов, — рассказал заместитель мэра города Данияр Сафиуллин. — Это метро, продление существующих и строительство новых трамвайных путей, создание выделенных полос для общественного транспорта, комплексных транспортных пересадочных узлов. — У города были наработки в этом направлении. Несколько лет назад разрабатывалась концепция, согласно которой мы для начала приводим в порядок существующую инфраструктуру наиболее востребованных маршрутов трамваев по стержневым направлениям. Это улицы Сибиряков-Гвардейцев, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого, трасса маршрута трамвая № 13. На втором этапе строим линии до новых микрорайонов, например, до Плющихинского.

Чтобы такая система стала удобной для использования горожанами, планируется ввести единый способ оплаты на различных видах транспорта — сетевую поездку. Несколько видов транспорта станут одним маршрутом. Это позволит снизить среднюю цену на поездку в муниципальном транспорте в отдаленные районы города с пересадками.

Еще один способ регуляции системы общественного транспорта, о котором рассказали эксперты на круглом столе, — переход на муниципальный план. Перевозчик будет получать деньги не от пассажиров, а от муниципалитета. Соответственно, перевозчик должен не собрать как можно больше людей к себе в салон, а осуществить нужное количество плановых рейсов. Неважно, при пустом автобусе или полном. Этот план установлен в федеральном законе 220–ФЗ. До 2020 года, согласно федеральному закону № 220–ФЗ, все муниципалитеты должны перейти на такую схему оплаты.

«Это логичный эволюционный путь, который прошли не только муниципалитеты России, но и ряд развитых городов в Европе», — подчеркивает начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Проблема организации дорожного движения остается в Новосибирске острой, для решения требуется большое количество финансов, но что еще важнее — грамотная и своевременная работа экспертного сообщества. Она поможет исправить существующие проблемы и избежать их в будущем.

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