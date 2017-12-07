6 декабря в Москве все же состоялось подписание концессионного соглашения о строительстве четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Это событие было давно ожидаемым, поскольку было анонсировано еще в августе текущего года. Однако вокруг «мостовой» концессии в Новосибирске все это время кипели нешуточные страсти. Корреспондент «КС» изучил историю появления и реализации проекта и пришел к выводу о необратимости появления и строительства нового мостового перехода.

В рамках XI международного форума «Транспортная неделя» в столице России состоялось подписание концессионного соглашения о строительстве четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. В церемонии приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, а также министр открытого правительства Михаил Абызов. Под соглашением свои подписи поставили врио министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Анатолий Костылевский и глава Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

Долгая дорога к проекту

Первые упоминания о четвертом мосте через Обь в областном центре относятся к октябрю 2008 года. Тогда Владимир Городецкий, занимавший пост мэра Новосибирска, подводя итоги прошедшего дорожного сезона, отметил, что после начала строительства третьего (Бугринского) моста, город приступит к проектированию четвертого моста через Обь. В генеральном плане Новосибирска, разработанном в 2007 году, было заложено шесть мостов через Обь. Впрочем, эти створы для мостовых переходов были закреплены еще в главных градостроительных документах Новосибирска, принятых ранее в 1968 и 1987 гг, а действующий генплан лишь подтверждал эти проектные решения.

Предпроектный этап для четвертого моста оказался довольно необычным, насыщенным различными поворотами. При проведении конкурса на выполнение работы обоснования инвестиций мостового перехода через Обь, победу одержало НПО «Мостовик» из Омска. Эту трудоемкую работу омские специалисты согласились выполнить всего за 57 тыс. руб. Эксперты тогда оценили такой шаг мостостроителей из соседнего областного центра, как способ зайти на новосибирский строительный рынок и потеснить местный «Сибмост», который к тому времени уже стал генеральным подрядчиком строительства Бугринского (третьего) мостового перехода.

31 октября 2012 года на архитектурно-градостроительном совете мэрии Новосибирска документ обоснования инвестиций в строительство четвертого мостового перехода был одобрен с рядом поправок и замечаний. Таким образом, местоположение нового мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской было закреплено.

Вместе с тем дискуссии по тому, где должен быть расположен мост, не утихали все последующие годы, в том числе среди представителей депутатского корпуса. «По схеме четвертого моста видно, что заехать на него можно будет только с улицы Ипподромской, а с Красного проспекта и Большевистской — нет. Поэтому сразу возникает вопрос: насколько мост поможет разгрузить движение по близлежащим улицам? По-хорошему, необходимо сделать профессиональный прогноз и рассказать о полученных результатах, чтобы постараться снять имеющиеся у людей вопросы», — отмечал ранее «КС» заместитель председателя комитета по бюджету и налоговой политике Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля. Также он отмечал, что история с четвертым мостом — «показательный пример необходимости широкого профессионального и общественного обсуждения на ранних этапах масштабных проектов». Тем не менее, решение о том, что мост будет располагаться в створе улицы Ипподромской уже не подвергалось дальнейшему пересмотру.

Возвращаясь к представленному омскими мостостроителями эскизному проекту, стоит отметить, что в нем не было пункта сбора средств за проезд, который появится позднее в следующем проекте. Тогда еще было не ясно, как будет финансироваться эта грандиозная стройка, но уже назывались цифры инвестиций в 20-25 млрд руб.

В тоже самое время, в активе муниципалитета имелось и другое обоснование инвестиций – Юго-Западный транзит Новосибирска, в составе которого строящийся Бугринский мост рассматривался в качестве составной части этой автодорожной магистрали. На этот транспортно-инфраструктурный объект также было составлено обоснование инвестиций, которое было ранее одобрено архитектурно-градостроительным советов мэрии 19 февраля 2009 года. По расчетам разработчиков проект оценивался в 60 млрд руб.

Таким образом, у областного центра пять лет назад оказалось два документа обоснования.

Поворотным моментом в истории появления четвертого моста хронологически стал конец 2012 года. Тогда в выступлении губернатора Новосибирской области (Василия Юрченко) подводившего итоги 2012 года прозвучало поручение мэрии Новосибирска подготовить проект четвертого мостового перехода. А уже 16 февраля 2013 года на мероприятии по соединению берегов Оби Бугринского моста министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов признал, что очевидна необходимость четвертого моста в Новосибирске. «Мы понимаем, как динамично идет развитие Новосибирска как столицы Сибири. И такие объекты обеспечивают не только транспортное, но и градостроительное развитие», — заявил министр. Таким образом, приоритет строительства масштабных транспортно-инфраструктурных объектов в реализации был обозначен федеральным чиновником. Также он подтвердил федеральную поддержку проекта нового мостового перехода в областном центре.

Одновременно, в федеральном правительстве велась разработка системы взимания платы за нанесенный ущерб транспортными средствами массой более 12 тонн, ныне известной как система «Платон». Глава Новосибирской области говорил об инвесторе проекта и различных схемах возврата вложенных им средств. Уже тогда начаои появляться первые сообщения о платности проезда по новому мосту, однако, на эти моменты практически не обращали внимания.

В конце 2013 года для реализации проекта было создано ОАО «Центральный мост», на паритетной основе, в акционерном капитале которого в соотношении 50/50 выступили мэрия Новосибирска и правительство НСО. А уже в апреле 2014 года был объявлен конкурс на проектирование моста, с начальной ценой контракта — 548,7 млн руб. Проектировщиком четвертого моста стало АО «Институт «Стройпроект» (г.Санкт-Петербург), которое ранее уже разрабатывало проектную документацию по Бугринскому мостовому переходу через Обь в Новосибирске.

Проект был представлен 29 октября 2014 года на архитектурно-градостроительном совете мэрии Новосибирска, которое проводил мэр Анатолий Локоть. С различными замечаниями и предложениями основные проектные решения, представленные проектировщиками, были одобрены. В 2015 году проект был одобрен и согласован ФАУ «ГУ Госэкспертизы».

Успеть к Платону

В течение 2015-2016 гг. проект Центрального моста в Новосибирске представляли на различных мероприятиях, проводимых федеральным министерством транспорта и Росавтодором, в том числе на «Российской неделе ГЧП». Проект получил высокую оценку профильных специалистов.

Еще один немаловажный штрих, в начале 2016 года решением правительства РФ в проектах, претендующих на софинансирование за счет средств, собираемых системой «Платон», концедентом могут являться только региональные органы исполнительной власти. То есть судьба проекта полностью переложена на плечи областного правительства. А в феврале 2016 года, после проведенных переговоров между губернатором НСО и руководством Росавтодора было заявлено, что заявка на софинансирование строительства четвёртого моста через реку Обь отнесена к одному из главных претендентов на распределение средств, которые поступают в федеральный бюджет средств от сборов системы «Платон». Заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов отмечал, что «с учетом тщательной проработки Новосибирской областью всех аспектов создания нового моста через Объ, заявка на его софинансирование может считаться в числе будущих главных претендентов на средства, которые поступают в федеральный бюджет средств от сборов системы «Платон»». Система «Платон» начала работу в ноябре 2015 года. Окончательную точку в вопросе федерального софинансирования проекта Центрального моста за счет средств, собираемых системой «Платон» 31 мая 2017 года поставила правительственная комиссия под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича, которая выбрала из 12 представленных проектов три приоритетных проекта – Центральный мост в Новосибирске, Восточный обход г.Хабаровска и Восточный обход г. Перми. Проект новосибирского моста получил самую высокую интегральную оценку. Названа сумма федерального гранта — 26 млрд руб.

Мост преткновения

Однако, одновременно в истории Центрального моста начала писаться и другая страница. При презентации проекта моста на круглом столе в Законодательном собрании НСО, у некоторых депутатов возникли вопросы как к принятым проектным решениям, так и к механизму реализации таким инструментом как государственно-частное партнерство (ГЧП). По его итогам была создана рабочая группа из специалистов и депутатов. После тщательной проработки финансовой модели рабочей группой была снижена с 91 до 47 млрд руб. сумма подтвержденного дохода инвестора. Это дало повод усомниться в финансовом механизме, а позднее появились обвинения в коррупционной составляющей.

«Здесь с самого начала был, на мой взгляд, допущен ряд серьезных, грубейших ошибок. В первую очередь такой документ ни в коем случае нельзя было предоставлять губернатору, чтобы не подставить его и не подставиться самим. Ведь то, что вышло, — верх непрофессионализма. И говорить о том, что эта изначальная сумма более 90 млрд рублей — предварительный расчет, просто смешно. Что самое главное, ведь это говорят люди не с улицы, а вроде бы профессионалы. Но по такой логике можно было обозначить сумму и в 1,5 трлн и потом опуститься до 30 млрд рублей», — сетовал в интервью «КС» глава комитета по транспортной, промышленной и информационной политике ЗС НСО Федор Николаев.

«Мы хотели бы услышать ответ: кто ошибся на 43 млрд рублей?» — поднимал вопрос на сессии в феврале 2017 года председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив.

Независимый депутат городского совета Новосибирска, руководитель местного отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин вообще предлагал провести референдум по поводу строительства четвертого моста в Новосибирске. Парламентарий пояснял, что считает: при заявленной финансовой модели мост не окупится и добавлял, что не понимает бизнес-модели проекта. В тоже время в избирательную комиссию НСО поступило предложение о проведении областного референдума о рассматриваемом проекте и от группы общественников. Но из-за некорректной формулировки вопросов, не соответствующей требованиям законодательства был получен отказ.

Однако страсти не утихли и вновь зазвучали вопросы, касающиеся проектных решений и нового инструментария финансирования проекта. Проектировщики и специалисты ОАО «Центральный мост» дважды попытались развеять сомнения и провели большую презентацию для СМИ в стенах областного правительства. Тем временем в начале августа властями Новосибирской области был проведен конкурс по выбору концессионера, которым стала «Сибирская концессионная компания» (ГК ПФ «ВИС»), с которой 6 декабря было заключено соглашение.

Однако перед заключением соглашения, учитывая неоднозначное отношение к столь важному и крупнейшему инвестиционному проекту на территории региона, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников был вынужден заручиться общественной поддержкой и поддержкой экспертного сообщества. «Я поддержу или не поддержу реализацию проекта четвёртого моста в зависимости от результатов обсуждения этого проекта с участием депутатов городского Совета депутатов, Законодательного Собрания Новосибирской области при привлечении экспертов», – отметил Андрей Травников, подчеркнув, что решение в отношении такого объекта необходимо принимать, исходя не из тактических соображений. «Горизонт видения» должен быть не на расстоянии вытянутой руки, поскольку это проект – стратегический, долгосрочный, существенно влияющий на развитие города на ближайшие десятилетия. Были проведены обсуждения в Общественной плате НСО, Законодательном собрании и городском Совете депутатов Новосибирска.

Однако, на этих мероприятиях вновь и вновь ставились вопросы как о проектных решениях, так и отдельные моменты использования инструментария ГЧП. Так, ряд депутатов городского совета Новосибирска, предложили заместить банковские инвестиции концессионера, которые он привлекает для реализации проекта, бюджетным вложениями, что, соответственно, уменьшает стоимость проекта и последующий гарантированный доход концессионера. Однако, это противоречило федеральному законодательству и могло вывести проект из претендентов на средства, собираемых системой «Платон». С такой инициативой выступил член комиссии по бюджету городского совета депутатов Александр Бурмистров, который продвигает идею «народности», то есть бесплатности проезда по мосту. На заседании городского совета его поддержала депутат от Академгородка Наталья Пинус.

«Проект строительства моста в Новосибирске – один из приоритетных для Группы «ВИС». Это будет современный инфраструктурный объект, который будет играть большую роль в транспортной системе города, откроет перспективы для развития прилегающих территорий. Социально-экономический эффект от ввода в эксплуатацию новой переправы через Обь в несколько раз должен превысить затраты на строительство», – прокомментировал подписание концессионного соглашения глава Группы «ВИС» Игорь Снегуров.

Впрочем, это уже страницы истории, и после 6 декабря проект Центрального моста прошел еще одну «реперную» точку. Тем не менее риски остаются. В частности, Андрей Травников объявил о том, что в концессионном соглашении прописана возможность расторгнуть соглашение без ущерба для бюджета НСО, если в течение двух лет средства федерального гранта выделены не будут. Хотя новосибирский проект первый претендент. В течение 2017 года средства в размере 1,5 млрд руб. собираемые от системы «Платон» были выделены на строительство обхода г.Хабаровска по аналогичному соглашению.

Но в целом, теперь открывается новая страница – строительная, проведение строительно-монтажных работ после выделения федерального гранта. У новосибирцев будет возможность увидеть эту грандиозную стройку с новой набережной Оби.

Мосты и дороги политиков

Рассмотрение вопроса, связанного с четвертым мостом, невозможно в отрыве от текущей политической ситуации в регионе. Проект может стать некоей «разменной монетой» в политической борьбе, которая развернется в Новосибирске в преддверии выборов губернатора НСО в сентябре следующего 2018 года. Первые заявления уже прозвучали.

«Считаю, есть серьёзные основания для критики концессии платного моста. Речь идёт о миллиардах рублей налогоплательщиков. Поэтому и три года назад, и сегодня я занимаю принципиальную для новосибирцев позицию. Ни при каких обстоятельствах мы не согласимся закрыть действующий Октябрьский мост, чтобы машины поехали по платному мосту», — высказал мнение мэр Новосибирска Анатолий Локоть 5 декабря на своей странице в Facebook.

В ответ врио губернатора Андрей Травников парировал: «Я буду делать все, чтобы в этот период ни в коем случае плата не взималась. Нельзя искусственно загонять автомобилистов на платный объект».

Также временно врио губернатора НСО высказался за стратегическое видение мостового перехода и его роли как в транспортной инфраструктуре областного центра, так и в целом экономики региона. По его словам, не нужно забывать, что это стратегический проект, на реализацию которого уйдет 6-7 лет. «Я хотел бы подчеркнуть, что с течением времени будет развиваться инфраструктура, появится эффективный транспортный поток. Хотя мне как человеку новому было бы выгодно списать все на ошибки предшественников и остановить проект. Но это чисто популистское решение», – прокомментировал Андрей Травников.

Также градоначальник обратил внимание на тот факт, что «платный мост – это не то, что Новосибирску сейчас жизненно необходимо. Куда важнее завершить строительство метро. Назрело обновление общественного транспорта (автобусов, трамваев, троллейбусов), строительство трамвайных путей, развязок и новых дорог».

Постановка проблемы в таком аспекте свидетельствует о том, что сегодня между уровнями власти – местными и федеральными по-разному расставлены приоритеты развития транспортной инфраструктуры. «КС» уже отмечал, что в условиях отсутствия федерального софинансирования у региональных и муниципальных бюджетов пока нет возможности строительства таких капиталоемких объектов как метро или скоростной трамвай.

Вместе с тем, Андрей Травников отметил, что «необходимо строить и метро, и мост». Также чиновник подчеркнул возможность подтянуть федеральное софинансирование для строительства метро под проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 г.

«КС» будет следить за дальнейшим развитием ситуации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Никулин, советник по транспорту городского совета депутатов Новосибирска

— Центральный (четвертый) мост был заложен всеми градостроительными документами Новосибирска. В составляемых сегодня документах — транспортной схемы Новосибирской агломерации и проекте комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКР ТИ) Новосибирска этот объект учтен в транспортной модели.

Поэтому подвергать сомнению створ, очередность реализации, на мой взгляд сегодня уже не имеет большого смысла. Мост нужен и будет востребован. Но стоит говорить о конструктивных предложениях, в частности о допуске на мостовой переход общественного транспорта. Мы понимаем, что в течение 20 лет после реализации концессионного соглашения, необходимо проработать вопрос назначения мостового перехода, в частности, появления на нем трамвайной линии, как это было прописано в техническом задании как обоснования инвестиций, так и проекта Центрального моста.

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