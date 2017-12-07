В ходе прошедшей пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о подготовке города к зиме.

С наступлением зимы и первых снегопадов активизировались городские службы. Обновленный парк техники для уборки снега начал полноценную работу. После прошедшего накануне снегопада центральные улицы города уже очищены от снега. И хотя, по мнению мэра города, первые снегопады были не настолько сильными, как ожидалось, тем не менее, определенные сложности они создали. Директор МКУ «ДЭУ №5» Андрей Московкин уже уволен мэром города.

Сам Анатолий Локоть сравнил зимние сезоны нынешнего и прошлого года. По его словам, на сегодняшний день время позволяет более тщательно проработать подготовку к снегопадам. Градоначальник напомнил, что в 2016 году первый снег выпал в конце сентября и установился в начале октября. Кроме того, Анатолий Локоть назвал прошлый зимний сезон «аномальным» по количеству снега.

Мэр Новосибирска отметил, что администрация города пытается сделать ставку на правильную организацию работы. «Технологии отработаны, и я постоянно рассказываю правильную схему работы. Известно, как поступать в таких случаях: разбрасывается песочно-соляная смесь днем, в темное время суток собирается и раздвигается снег и гололед», – рассказал Анатолий Локоть. Новосибирский градоначальник подтвердил, что основные магистрали находятся в надлежащем состоянии.

Значительная часть снега уже не только раздвинута, но и вывезена и убрана. По информации мэра Новосибирска, при этом слабым местом остается уборка тротуаров и дорожек для пешеходов. Но Анатолий Локоть заверил, что работа над этим ведется, в том числе и лично мэром. Эту проблему он объяснил недостатком и не высоким качеством техники. «Мы ощущаем недостаток техники, способной быстро и эффективно убирать и осыпать небольшие по ширине дорожки. Зачастую приходится делать это вручную», – объяснил Анатолий Локоть.

Решить проблему, по словам мэра Новосибирска, могу и те хозяйствующие субъекты, которые примыкают к тротуарам и проезжим частям. Он призвал их поучаствовать в уборке этих территорий. «Вы поддержите имидж вашей организации и окажите существенную помощь городу. Эта практика не нова, и большинство предпринимателей с удовольствием откликаются и вносят свой вклад в зимнее содержание улиц», – добавил Анатолий Локоть.

Что касается управляющих организаций, в компетенции которых лежит уборка снега во дворах и придомовых территориях, новосибирский градоначальник намерен провести рейд и тщательно проверить качество уборки этих территорий.

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