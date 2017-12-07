АО «Сибэко» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области, в качестве ответчика выступает мэрия Новосибирска. Третьим лицо привлечена управляющая компания, ставшая по итогам смотра-конкурса 2017 года лучшей УК.

На сайте арбитражного суда Новосибирской области опубликован иск, в котором АО «Сибэко» требует взыскать с мэрии города 331, 9 тыс. руб. Как указано в материалах суда, ресурсоснабжающая организация взыскивает задолженность по оплате коммунальных услуг.

В качестве третьего лица привлечена УК «Сибирская инициатива». Напомним, что эта компания последние два года становилась победителем смотра-конкурса, по итогам которого городская администрация выбирает лучшую управляющую компанию.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter