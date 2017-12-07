Экспобанк требует отвода судьи по делу Альберта Кошкина

Экспобанк потребовал отвода судьи Арбитражного суда Максима Лихачева по делу о банкротстве совладельца «Сибмоста» Альберта Кошкина. Однако, суд отказал в этом.

Напомним, что Экспобанк подал иск о банкротстве Альберта Кошкина в связи с его задолженностью в сумме более 178,7 млн руб. Задолженность возникла, поскольку совладелец «Сибмоста» выступал поручителем по займам компании.

«Мы полагаем, что нарушается принцип беспристрастности. Экспобанк подал заявление 3 июля 2017 года, и дело до сих пор не рассмотрено. Суд постоянно дает должнику время для подготовки новых ходатайств, и все они удовлетворяются», — сказала сегодня на заседании суда представитель Экспобанка (цитируется по ИА ТАСС).

Ранее «Экспобанк» обвинил Альберта Кошкина в попытке вывести имущество.

По аналогичному иску в отношении его сына Владислава Кошкина суд вынес решение, начав процедуру банкротства.

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