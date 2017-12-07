Экспорт зерна из НСО вырос в восемь раз к уровню 2016 года

По информации пресс-службы Правительства Новосибирской области, в сентябре-декабре текущего года за пределы региона реализовано 93 тысячи тонн зерна. При этом экспортные поставки в Монголию, Китай и Азербайджан составили 35 тысяч тонн.

Ситуация по вывозу зерна из региона контролируется оперативным штабом по мониторингу и регулированию рынка зерна минсельхоза России. Вопрос курирует первый замминистра Джамбулат Хатуов. В пресс-службе пояснили, что заседания штаба проходят в режиме видеоконференцсвязи. Со стороны Новосибирской области в них принимают участие представители регионального минсельхоза, ОАО «РЖД», операторских компаний и элеваторных предприятий.

На заседании пятого декабря министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин сообщил, что в сентябре-декабре 2017 года реализовано 93 тысячи тонн зерна. «За три месяца из региона на экспорт отгружено 35 тысяч тонн зерна, поставки идут в Монголию, Китай, Азербайджан, — отметил врио министра. — В прошлом году за этот период на экспорт было отгружено только 4,3 тысячи тонн», – добавил он. Василий Пронькин также обозначил федеральному центру проблему с нехваткой вагонов-зерновозов для отгрузки зерна из области, в том числе в экспортных направлениях на Монголию и Новороссийск.

По информации АО «Объединенная зерновая компания», проводятся закупки пшеницы у сельхозпроизводителей Новосибирской области в объеме 50 тысяч тонн.

Напомним, заседание оперативного штаба минсельхоза России под руководством Джамбулата Хатуова состоялось в Новосибирске 13 ноября. На совещании Хатуов объявил, что вопрос по вывозу зерна из региона находится на контроле ведомства. Второе заседание оперативного штаба пройдет в Новосибирске 18 декабря.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter