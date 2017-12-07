В преддверии праздников для абонентов Новосибирска, Куйбышева и Криводановки АО «Сибирская энергетическая компания» объявляет о начале акции «Новогодняя мобилизация». Специальное предложение действует с 6 по 24 декабря 2017 года. В акции разыгрываются сертификаты на оплату услуг отопления.

Принять участие в программе лояльности могут потребители, у которых установлено мобильное приложение АО «СИБЭКО». Необходимо выполнить одно условие: с 6 по 24 декабря 2017 года оплатить через мобильный сервис энергокомпании по одному или нескольким лицевым счетам задолженность за отопление и горячее водоснабжение, текущие начисления ноября и пени, если они имеются. Потребителю, выполнившему данное требование, на лицевой счет автоматически будет начислен бонус.

Для участия в розыгрыше сертификатов на оплату услуг за отопление абонентам необходимо через мобильное приложение в разделе «Обращения»/«Обратная связь» отправить любое сообщение, указав в теме письма слово «Акция».

Каждому лицевому счету, по которому выполнены условия акции, будет присвоен порядковый номер. Еженедельно компьютер путем генерирования чисел под наблюдением специальной комиссии будет определять номера лицевых счетов, которые стали победителями. Розыгрыши сертификатов пройдут 12, 19 и 26 декабря 2017 года. Абонентам, которым улыбнулась удача, через мобильное приложение АО «СИБЭКО» будут отправлены уведомления или сообщения.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте АО «СИБЭКО».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter