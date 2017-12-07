Андрей Травников положительно оценил работу депутатов законодательного собрания

По окончании двадцать шестой сессии законодательного собрания Новосибирской области шестого созыва врио губернатора оценил итоги работы регионального парламента.

Андрей Травников поблагодарил депутатов законодательного собрания Новосибирской области за хорошую работу. «Я работаю на территории Новосибирской области только два месяца, однако, я успел отметить принципиальное и настойчивое отстаивание интересов не только избирательного округа, но и всей области», – заявил Андрей Травников.

Врио губернатора Новосибирской области заметил, что постоянная, конструктивная работа заксобрания демонстрирует высокую нацеленность на результат. По его словам, цели и результаты заксобрания максимально объективны. «Мы лишний раз убедились в вашей хорошей работе, когда в ноябре вы проделали просто колоссальную работу по подготовке проекта бюджета в регионе на следующие годы», – указал Андрей Травников.

Также Андрей Травников коснулся темы взаимодействия Правительства области и заксобрания. «Я лично благодарен за то, что система работы законодательного собрания с правительством Новосибирской области выглядит совершенно понятной, прозрачной и не подверженной влиянию неформальных подводных течений», – сказал Андрей Травников. Ведь, по мнению врио губернатора, в любом большом, политически активном регионе существуют неформальные связи, взаимоотношения на личном уровне.

Кроме того, Андрей Травников пообещал посещать президиумы и заседания профильных комитетов законодательного собрания Новосибирской области.

«Впереди у нас большая совместная работа по исполнению бюджета 2018 года. У нас работа по подготовке редакции стратегии социально-экономического развития. И, безусловно, самое главное, подготовка к главным выборам страны в марте 2018 года. И я уверен, что работа будет эффективной и продуктивной», – подвел итог Андрей Травников.

Председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив согласился с Андреем Травниковым. Несмотря на падение индекса инвестиций, проблемы в строительной отрасли, которые он отметил, Андрей Шимкив считает, что работа законодательного собрания в 2017 году была успешной. «Я хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку и хорошую работу. Благодаря вам можно говорить, что это лучший созыв областного парламента», – подчеркнул Андрей Шимкив.

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