Подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и департаментом образования города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Со стороны Москвы документ подписал министр правительства, руководитель департамента образования города Исаак Калин. А со стороны НСО — временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Нелюбов, которому недавно поручили ответственность за весь социальный блок. При подписании присутствовал и врио главы региона Андрей Травников.

«Среди основных направлений взаимодействия – разработка совместных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки управленческих кадров в сфере образования, содействие установлению партнерских связей между образовательными организациями Новосибирской области и города Москвы, развитие взаимодействия обучающихся, педагогических работников, образовательных организаций, минобрнауки Новосибирской области и Департамента образования города Москвы, содействие реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров по актуальным вопросам развития образования на основе новых информационных технологий и педагогических концепций и другие направления», — сообщается в пресс-релизе.

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