От «умной» остановки до солнечных батарей

 
 
По мнению Александра Люлько, роль мэрии в проекте — предоставить площадку, познакомить людей, обозначить ряд проблем, которые есть в городе, а также показать возможные пути их решения

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска запустил новый проект, ориентированный на микро-, малый и средний бизнес. Согласно идее организаторов, раз в месяц разработчики новых технологий будут представлять инновации своим потенциальным клиентам — предпринимателям.

Те в свою очередь вправе задавать уточняющие вопросы или высказывать пожелания. Предполагается, что встречи такого формата продемонстрируют новые возможности для бизнеса, которые дает современная наука, а также помогут новосибирским предпринимателям вести свой бизнес более эффективно. На первом семинаре побывал «КС».

В условиях высокой конкуренции, кажется, даже те предприниматели, которых не интересовали инновации, готовы пересмотреть свои стратегии. Познакомить новосибирцев с технологиями, позволяющими сделать бизнес более конкурентоспособным, готовы в мэрии. «Хотелось бы, чтобы современные разработки активнее внедрялись в реальную жизнь, — говорит начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. — Мы убеждены, что пока бизнес не поймет значимость для себя новых технологий, движения вперед не будет. Навязывать сверху что-то неэффективно, люди должны сами понять, что нужно именно им».

Согласно планам организаторов, встречи будут проходить раз в месяц. Формат со временем, вероятно, изменится, станет более неформальным. По мнению Александра Люлько, роль мэрии в проекте — предоставить площадку, познакомить людей, обозначить ряд проблем, которые есть в городе, а также показать возможные пути их решения.

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На первой встрече было представлено четыре технологии. Директор Ivoice Андрей Заворин, компании которая недавно стала резидентом Академпарка, рассказал о разрабатываемой роботизированной системе распознавания голоса. «Я решал проблему жены, которая не могла дозвониться через единую службу и записаться к врачу. Я сам не мог перед праздником вызвать такси. Все операторы были заняты, — рассказал Андрей Заворин о том, как появилась его технология. — Собственно, мы не сделали ничего нового. Взяли за основу распознавание речи, которое делают Google, «Яндекс», добавили речевые библиотеки, а также системы «облачной» телефонии и «подружили» все эти решения с голосовыми сервисами. В результате получили возможность строить умные диалоги. И проблема дозвона была решена. Наш робот позволяет вести диалоги одновременно с тысячами абонентов», — заявил он. Спикер отметил, что сначала был создан робот-рекрутер, который приглашал на работу водителей такси. «Мы могли нанимать десятки водителей по всей стране одновременно. Это был автоматизированный сервис, звонивший людям, которые на сайте НН ищут работу», — пояснил он.

В начале лета в компании пришли к осознанию того, что Ivoice нужна собственная платформа, поскольку существующие сервисы, по мнению Заворина, либо недостаточные, либо сложные. «Сейчас мы научились автоматизировать звонки. Робот, скажем, сам будет вспоминать о том, что 25 мая нужно позвонить какому-то человеку и поздравить его с днем рождения или напомнить пациенту поликлиники, что ему надо пройти повторное УЗИ, потому что каждые полгода нужно это делать», — комментирует он.

В настоящее время в Ivoice работают над бесплатным решением, позволяющим переводить устную речь в письменный текст. Технология создается в первую очередь в расчете на врачей, журналистов и студентов. Еще одно решение — создание умной остановки. Такой проект сейчас реализует мэрия города. «Вы заходите на остановку и говорите: «Здравствуйте». Остановка отвечает вам: «Здравствуйте». Дальше идут диалоги», — говорит о разработке Андрей Заворин. Например, о том, как проехать до определенного адреса или узнать, где находится круглосуточная аптека. Остановка даст подробные инструкции.

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Генеральный директор ООО «Комбест» Наталья Ланкевич представила разработку бестраншейной прокладки коммуникаций под землей. «Суть нашего метода в том, что идет разрушение старого трубопровода с одновременной прокладкой новой трубы. Мы меняем стальные, металлические, железобетонные и чугунные трубы диаметром от 100 до 600 мм, — сообщила Ланкевич. — Смысл этой технологии заключается в следующем: из рабочего колодца опускается пробойник, который разрушает старую трубу и на ее место протягивает новую», — пояснила она.

Александр Люлько добавил, что технология была разработана Институтом горного дела СО РАН. В мэрии ее знают и считают представленную технологию перспективной и значимой — фирму «Комбест» привлекали к участию в нескольких проектах, реализуемых как в Новосибирске, так и в других городах России и за рубежом. «Мы понимаем, какие проблемы возникают, когда прокладывают трубы под дорогой.

Разрывается асфальт, уничтожается дорожное полотно, создаются помехи дорожному движению, в результате возникают пробки и другие неприятные явления. Технология бестраншейной прокладки труб позволяет избежать всего этого», — отметил он.

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Генеральный директор ООО НПФ «Энергия» Владимир Фомичев представил проекты по установке оборудования, вырабатывающего электрическую и тепловую энергию от энергии солнца. Фомичеву, например, удается успешно отапливать свой офис в Новосибирске при помощи установленных на крыше многоэтажки солнечных батарей.

Его оборудование может быть использовано для работы на удаленных турбазах и даже крупных сельскохозяйственных предприятиях. «Мы знаем, какие сложности бывают у предпринимателей с подключением к электричеству небольших павильонов и киосков, — прокомментировал выступление Владимира Фомичева Александр Люлько. — Не всегда можно это сделать, если павильон или киоск находится в отдаленном районе. В рассматриваемом случае можно решить проблему, используя энергию солнца», — сказал он.

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Завершил череду выступлений приехавший из Томска предприниматель Дмитрий Петревич. Он представил IT-платформу для продажи товаров в рознице по образцам.
Судя по реакции новосибирских предпринимателей, мероприятием они остались удовлетворены. «Пока не готов сказать, чем именно технология роботизированного распознавания голоса может помочь бизнесу, но планирую познакомиться с ней подробнее», — поделился с «КС» Сергей Бузук из ООО «Композит Про».

Представитель компании по производству зеркал с подсветкой Del Gallo Александр Штаб считает целесообразным, чтобы в дальнейшем встречи так или иначе были бы разбиты по тематикам, а докладчики готовили бы раздаточный материал. «На мой взгляд, важно транслировать информацию на более широкую аудиторию. Я знаю многих людей, которым сегодня было бы полезно здесь побывать, но они просто были не в курсе», — отметил он «КС». С ростом информированности аудитории подобные семинары обещают стать еще более масштабными.

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