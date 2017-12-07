Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска запустил новый проект, ориентированный на микро-, малый и средний бизнес. Согласно идее организаторов, раз в месяц разработчики новых технологий будут представлять инновации своим потенциальным клиентам — предпринимателям.

Те в свою очередь вправе задавать уточняющие вопросы или высказывать пожелания. Предполагается, что встречи такого формата продемонстрируют новые возможности для бизнеса, которые дает современная наука, а также помогут новосибирским предпринимателям вести свой бизнес более эффективно. На первом семинаре побывал «КС».

В условиях высокой конкуренции, кажется, даже те предприниматели, которых не интересовали инновации, готовы пересмотреть свои стратегии. Познакомить новосибирцев с технологиями, позволяющими сделать бизнес более конкурентоспособным, готовы в мэрии. «Хотелось бы, чтобы современные разработки активнее внедрялись в реальную жизнь, — говорит начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. — Мы убеждены, что пока бизнес не поймет значимость для себя новых технологий, движения вперед не будет. Навязывать сверху что-то неэффективно, люди должны сами понять, что нужно именно им».

Согласно планам организаторов, встречи будут проходить раз в месяц. Формат со временем, вероятно, изменится, станет более неформальным. По мнению Александра Люлько, роль мэрии в проекте — предоставить площадку, познакомить людей, обозначить ряд проблем, которые есть в городе, а также показать возможные пути их решения.

На первой встрече было представлено четыре технологии. Директор Ivoice Андрей Заворин, компании которая недавно стала резидентом Академпарка, рассказал о разрабатываемой роботизированной системе распознавания голоса. «Я решал проблему жены, которая не могла дозвониться через единую службу и записаться к врачу. Я сам не мог перед праздником вызвать такси. Все операторы были заняты, — рассказал Андрей Заворин о том, как появилась его технология. — Собственно, мы не сделали ничего нового. Взяли за основу распознавание речи, которое делают Google, «Яндекс», добавили речевые библиотеки, а также системы «облачной» телефонии и «подружили» все эти решения с голосовыми сервисами. В результате получили возможность строить умные диалоги. И проблема дозвона была решена. Наш робот позволяет вести диалоги одновременно с тысячами абонентов», — заявил он. Спикер отметил, что сначала был создан робот-рекрутер, который приглашал на работу водителей такси. «Мы могли нанимать десятки водителей по всей стране одновременно. Это был автоматизированный сервис, звонивший людям, которые на сайте НН ищут работу», — пояснил он.

В начале лета в компании пришли к осознанию того, что Ivoice нужна собственная платформа, поскольку существующие сервисы, по мнению Заворина, либо недостаточные, либо сложные. «Сейчас мы научились автоматизировать звонки. Робот, скажем, сам будет вспоминать о том, что 25 мая нужно позвонить какому-то человеку и поздравить его с днем рождения или напомнить пациенту поликлиники, что ему надо пройти повторное УЗИ, потому что каждые полгода нужно это делать», — комментирует он.

В настоящее время в Ivoice работают над бесплатным решением, позволяющим переводить устную речь в письменный текст. Технология создается в первую очередь в расчете на врачей, журналистов и студентов. Еще одно решение — создание умной остановки. Такой проект сейчас реализует мэрия города. «Вы заходите на остановку и говорите: «Здравствуйте». Остановка отвечает вам: «Здравствуйте». Дальше идут диалоги», — говорит о разработке Андрей Заворин. Например, о том, как проехать до определенного адреса или узнать, где находится круглосуточная аптека. Остановка даст подробные инструкции.

Генеральный директор ООО «Комбест» Наталья Ланкевич представила разработку бестраншейной прокладки коммуникаций под землей. «Суть нашего метода в том, что идет разрушение старого трубопровода с одновременной прокладкой новой трубы. Мы меняем стальные, металлические, железобетонные и чугунные трубы диаметром от 100 до 600 мм, — сообщила Ланкевич. — Смысл этой технологии заключается в следующем: из рабочего колодца опускается пробойник, который разрушает старую трубу и на ее место протягивает новую», — пояснила она.

Александр Люлько добавил, что технология была разработана Институтом горного дела СО РАН. В мэрии ее знают и считают представленную технологию перспективной и значимой — фирму «Комбест» привлекали к участию в нескольких проектах, реализуемых как в Новосибирске, так и в других городах России и за рубежом. «Мы понимаем, какие проблемы возникают, когда прокладывают трубы под дорогой.

Разрывается асфальт, уничтожается дорожное полотно, создаются помехи дорожному движению, в результате возникают пробки и другие неприятные явления. Технология бестраншейной прокладки труб позволяет избежать всего этого», — отметил он.

Генеральный директор ООО НПФ «Энергия» Владимир Фомичев представил проекты по установке оборудования, вырабатывающего электрическую и тепловую энергию от энергии солнца. Фомичеву, например, удается успешно отапливать свой офис в Новосибирске при помощи установленных на крыше многоэтажки солнечных батарей.

Его оборудование может быть использовано для работы на удаленных турбазах и даже крупных сельскохозяйственных предприятиях. «Мы знаем, какие сложности бывают у предпринимателей с подключением к электричеству небольших павильонов и киосков, — прокомментировал выступление Владимира Фомичева Александр Люлько. — Не всегда можно это сделать, если павильон или киоск находится в отдаленном районе. В рассматриваемом случае можно решить проблему, используя энергию солнца», — сказал он.

Завершил череду выступлений приехавший из Томска предприниматель Дмитрий Петревич. Он представил IT-платформу для продажи товаров в рознице по образцам.

Судя по реакции новосибирских предпринимателей, мероприятием они остались удовлетворены. «Пока не готов сказать, чем именно технология роботизированного распознавания голоса может помочь бизнесу, но планирую познакомиться с ней подробнее», — поделился с «КС» Сергей Бузук из ООО «Композит Про».

Представитель компании по производству зеркал с подсветкой Del Gallo Александр Штаб считает целесообразным, чтобы в дальнейшем встречи так или иначе были бы разбиты по тематикам, а докладчики готовили бы раздаточный материал. «На мой взгляд, важно транслировать информацию на более широкую аудиторию. Я знаю многих людей, которым сегодня было бы полезно здесь побывать, но они просто были не в курсе», — отметил он «КС». С ростом информированности аудитории подобные семинары обещают стать еще более масштабными.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter