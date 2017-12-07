Андрей Травников поддержал выдвижение Владимира Путина в президенты

Врио губернатора Новосибирской области прокомментировал заявление Владимира Путина об участии в выборах 2018 года.

Сегодня на сессии законодательного собрания НСО Андрей Травников заявил, что надеялся на решение президента России выдвинуть свою кандидатуру на повторный срок. «Я считаю, что Владимир Владимирович уже доказал, что является безусловным национальным лидером, который сплотил страну и народ вокруг себя. Он создал условия для поступательного развития», – сказал врио губернатора.

Он также добавил, что надеется на победу именно этого кандидата. Андрей Травников уверен, что поступательное движение вперед, которое, по его мнению, имеет место в текущий президентский срок Владимира Путина, ускорит свои темпы.

При этом, регион и страна, по словам Андрея Травникова, нуждаются в корректировке курса развития. «Корректировку этого курса, по крайней мере, экономического, мы можем наблюдать на протяжении последних трех лет. И я их оцениваю исключительно положительно. А вообще, любая стратегическая программа, это не догма, она в любом случае должна корректироваться», – пояснил врио губернатора. Помимо этого он заметил, что любые корректировки должны быть обдуманными и поступательными. Резкие же изменения, по его мнению, — это торможение и возвращение назад, даже если изначально так не кажется.

«Наконец-то есть ощущение, что мы стали делать правильные вещи в экономике страны. Да, пускай это не приносит быстрых результатов и цены на нефть не те, что в начале 2000-х. Тем не менее, я уверен, мы будем развиваться, и развиваться в нужном направлении», – подытожил Андрей Травников.

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