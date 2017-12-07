В Забайкальском крае задержан руководитель компании, который подозревается в невыплате зарплаты

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю сообщает о задержании генерального директора ООО «Торговый дом «Гарсонуйский горно-обогатительный комбинат» Игоря Павелко. Он обвиняется в сокрытии денег от взыскания налоговым органом и в невыплате зарплаты.



ООО «Торговый дом «Гарсонуйский горно-обогатительный комбинат» занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев

Уголовное дело в отношении гендиректора Торгового дома «Гарсонуйский горно-обогатительный комбинат» Игоря Павелко заведено по статьям о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев и о сокрытии денежных средств от взыскания их налоговым органом в особо крупном размере.

Общая задолженность компании перед сотрудниками оценивается более чем в 17 млн руб. Пострадало 300 работников. Они не получали зарплату с 2013 по 2016 годы.

Помимо этого, в 2015-2016 годах директор предприятия проводил все расчеты организации через счет другого подконтрольного юридического лица. Это делалось, чтобы не отдавать задолженность по заработной плате и не выплачивать налоги. По мнению следствия, так Игорь Павелко произвел расчеты с партнерами на 30 млн руб.

Игорю Павелко многократно направлялись повестки на допрос у следователей. Однако, ни на один из них он так и не явился. В итоге он был задержан на 48 часов. Сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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