Новосибирские спортсмены прокомментировали отстранение российской сборной от Олимпиады

Сборная России отстранена от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее, такое решение было принято накануне, на заседании МОК. Выступить на играх имеют право только «чистым» российские спортсмены, правда, лишь в нейтральном статусе. Решение МОК обсудили бывшие и нынешние новосибирские спортсмены.

В интервью телеканалу «Россия 1» двукратный олимпийский чемпион Роман Власов заявил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры в любом статусе. «Назло врагам, стиснув зубы, нужно ехать и завоевывать свои медали. Это станет лучшим проявлением патриотизма, уважения к своему национальному флагу и любви к Родине», – прокомментировал Роман Власов.

Заслуженный тренер России, директор «Спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду Антон Благовидов был согласен с Романом Власовым: «Честь России они защищают всю свою жизнь. Ты же не можешь родиться в другой стране и вернуться обратно. Поэтому для них это будет, их победа и будет как раз доказывать, что они верны нашей стране».

Депутат Государственной думы РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин в свою очередь отметил в интервью телеканалу «Россия 1», что в этом вопросе важно опустить политический подтекст. «Через спорт нас пытаются штурмовать и приучать нас к тому, что мы кривые и не очень хорошие. Мы же в свою очередь должны расширять не только государственное звучание во всем этом разноголосье. А всё-таки представительство в международных федерациях, о чем я неоднократно говорил», – указал Александр Карелин.

Кроме того, напомним, что в расширенный список кандидатов в олимпийскую команду России вошли 8 новосибирцев.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter