МТС и Государственная Третьяковская галерея объявили о подписании соглашения о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в области культуры и искусства на территории России. Основным направлением партнерства станет реализация федеральной цифровой образовательной программы в области изобразительного искусства для детей и подростков на базе творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

В рамках сотрудничества МТС и Третьяковской галереи юные художники со всей России смогут в онлайн-режиме проходить обучение у специалистов и педагогов главного музея национального искусства России, осваивая курсы по разным направлениям живописи. Также на сайте проекта «Поколение М» дети смогут знакомиться с шедеврами искусства в формате виртуальных прогулок по музею.

Третьяковская галерея впервые в истории откроет залы для выставки работ талантливых детей из регионов, которые будут отобраны через интернет среди участников совместного с МТС конкурса для юных художников. Он пройдет на площадке проекта «Поколение М» до конца апреля 2018 года. Чтобы побороться за главный приз, участникам 11–18 лет необходимо пройти серию специальных видео-уроков от педагогов галереи и создать собственную картину в духе лучизма, одной из первых систем беспредметной живописи в истории мирового художественного авангарда, разработанной Михаилом Ларионовым в 1912 году. Изображение картины, созданной юным художником, нужно загрузить на сайт проекта. Экспозиция победителей конкурсной программы откроется осенью 2018 года одновременно со стартом выставки произведений Михаила Ларионова в Третьяковской галерее на Крымском Валу.

«Новые технологии – это прежде всего новые возможности, и я считаю наиболее ценными те из них, что работают на повышение качества жизни. Особенно вдохновляет, когда цифровые технологии решают одну из самых тонких и важных задач общества – развитие и обучение подрастающего поколения. И здесь возможности проекта «Поколение М», который действует как открытая платформа для взаимодействия бизнеса, власти и общества, придают дополнительный стимул развитию социокультурной сферы страны, — отметил президент МТС Андрей Дубовсков. — Сотрудничество с Третьяковской галереей, с ее глубочайшей профессиональной и методической экспертизой, позволит нам запустить эффективную систему творческих лифтов для художественно одаренных детей. Проект будет способствовать повышению качества российского образования в целом, открывая миллионам детей страны удобные бесплатные онлайн возможности для творческого развития и самосовершенствования».

«Мы высоко ценим, что МТС со всей ответственностью подходит к задачам, выходящим за пределы бизнес-интересов, и инвестирует в социальные проекты, имеющие высокую общественную значимость. Сотрудничество с такой крупной технологической компанией позволит нам непрерывно внедрять новые сервисы в сфере культуры и быть в авангарде цифрового движения. При этом мы не боимся идти на эксперименты, и уже вместе делаем смелые шаги. В рамках проекта «Поколение М» с помощью нестандартных инструментов мы будем искать молодые таланты и представим их публике на знаковой и известной всему миру площадке. Активное вовлечение в проект интернет-пользователей даст возможность сделать наши образовательные программы максимально доступными за пределами столицы и в целом популяризировать искусство в регионах России», — рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

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