В Кузбассе назначен врио начальника областного ГУФСИН

Обязанности начальника кузбасского ГУФСИН России будет временно исполнять полковник внутренней службы Андрей Попето, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 6 декабря 2017 года ГУФСИН России по Кемеровской области возглавил полковник внутренней службы, начальник тылового обеспечения ФСИН России Андрей Попето. Соответствующее распоряжение накануне подписано врио директора ФСИН России.

В августе этого года кресло начальника областного ГУФСИН освободилось в связи с тем, что действующий на то время начальник управления Константин Антонкин стал фигурантом уголовного дела по получению взятки в особо крупном размере. Он был арестован до 1 октября, но суд по истечению срока продлил его нахождение в СИЗО еще на 4 месяца.

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