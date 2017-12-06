Побывать на съемочной площадке Федерико Феллини, заглянуть в мастерскую Энди Уорхола, полюбоваться портретами кинодив могут посетители выставки известного итальянского фотографа Элизабетты Каталано. Экспозиция под названием «Бесценные свидетельства» открыта в Белой галерее центра культуры и отдыха «Победа». Это выставочное пространство, не так давно появившееся на культурной карте города, уже успело стать местом притяжения – возможно, потому, что организаторы отдают предпочтение кураторским проектам международного уровня. Об особенностях проекта и свежих музейных трендах «КС» рассказала представитель московского Мультимедиа Арт Музея МАРИЯ ХИТРЯКОВА на открытии выставки.

— Мария, расскажите, пожалуйста, как возникла идея этой экспозиции?

— Насколько я знаю, намерение проведения этой выставки возникло у итальянского куратора Лауры Керубини еще при жизни Элизабетты Каталано, которая к тому времени много раз с успехом выставлялась в Европе и Америке, но не в России. Личное знакомство Элизабетты Каталано с директором Итальянского института культуры в Москве Ольгой Страда сделало возможным организовать эту выставку здесь. Для фотографа это было большим счастьем и подарком, она была вдохновлена этой идеей, но, к сожалению, планы удалось воплотить только после смерти Элизабетты. Тем не менее, мы очень рады этой экспозиции, показывающей важную страницу культурной жизни Италии глазами человека, который был непосредственным участником событий, происходивших во второй половине XX века.

— Из каких частей состоит экспозиция?

— Условно творчество Элизабетты Каталано принято делить на три направления: fashion-фотография, портретная фотография и репортажные снимки, которые она делала на съемочной площадке у Феллини. Мы постарались представить работы из каждого цикла, хотя строго разделить их не всегда возможно: все это очень близко, звезды кино часто становятся моделями для модной фотографии и наоборот. После смерти Элизабетты Каталано был создан архив, цель которого – популяризировать ее обширное творческое наследие. Насколько я знаю, Лаура Керубини была хорошо знакома с Элизабеттой Каталано, они дружили много лет, поэтому Лаура помогла нам правильно расставить акценты и найти ориентиры. Музею оставалось только сделать окончательный отбор с учетом особенностей нашего пространства.

— Какие фотографии Элизабетты Каталано вам нравятся больше всего?

— Мне безумно нравятся студийные портреты. Это середина ее карьеры, довольно зрелые работы, которые с одной стороны восходят к традиции живописных портретов XVI века, а с другой – к античным скульптурам. Для Элизабетты очень важны были формы, линии, позы, постановка света. Незабываем портрет Одри Хепберн в белом платье – он сделан для журнала, но там нет ничего лишнего, все очень точно.

— Кроме эстетической ценности, выставка обладает и просветительским потенциалом?

— Безусловно, как и любой серьезно подготовленный проект. Возможно, зрителям откроются новые имена и события из мира кинематографа или художественной среды, хотя как раз о кино мы знаем немного больше. Интересно, что фотографии Элизабетты Каталано никогда не носили случайного характера, они в большей степени постановочные, но за их продуманностью не теряется атмосфера происходящего. Взгляните на портрет Энди Уорхола, в непринужденной обстановке беседующего с друзьями. Мы видим, что для фотографа был важен его взгляд и поза, но при этом нет ощущения, что это замершее статичное фото, стремящееся лишь запечатлеть мгновение. В ее снимках всегда есть что-то большее, всегда интересно рассматривать вторые и третьи планы, на которых тоже происходит общение. Все это дает почувствовать себя частицей того мира и неповторимой ауры, царившей в отношениях между художниками в период, который называют вторым итальянским Возрождением.

— Сколько времени выставка демонстрировалась в Москве?

— Около месяца в рамках Х Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2017». Выставка получила положительные отзывы публики и прессы и показала хорошую посещаемость.

— Кто приходил посмотреть на «Бесценные свидетельства»?

— Знаете, это очень разнообразная публика, от десяти лет и до бесконечности. Молодежь завораживает и привлекает бунтарский дух, фотографии художников и их перформансов. Люди старшего поколения приходят смотреть портреты Феллини, его актрис. Но в первую очередь все просто любуются красивым кадром и получают эстетическое удовольствие.

— Почему так важно прийти на выставку и увидеть фотографии в галерее?

— Когда работы представлены в галерее, они оживают, так же как и хороший фильм в темноте кинозала. Если снимок оформлен в раму и правильно освещен, он преображается и начинает жить совершенно другой жизнью, вызывает другие эмоции. Можно постоять, пофантазировать, придумать какую-то историю вокруг этой фотографии, захотеть больше узнать о ее персонажах. Важен и порядок расположения фотографий, которые вступают друг с другом в диалог, образуют смысловую последовательность. Конечно, иногда важно пролистать фото в интернете, готовясь к визиту на выставку или после него, чтобы разглядеть детали, проверить ощущения. Но это не заменит похода в галерею, так же как просмотр фильма с компьютерного монитора не сравнится с походом в хороший кинотеатр.

— Как вам понравилась Белая галерея «Победы»?

— Очень комфортно, очень хорошие пропорции залов, соотношение высоты потолков, наполняемость воздухом, качественный универсальный свет. Мне понравилась Белая галерея, полностью соответствующая современным профессиональным требованиям. К тому же она находится в кинотеатре, что создает особые возможности на пересечении разных видов искусства, обогащает восприятие, делает его более объемным. Например, открытие выставки «Бесценные свидетельства» вполне логично состоялось в рамках большого фестиваля итальянского кино RIFF и позволило вписать кинематограф в более широкий культурный контекст.

— Сколько времени занимает подготовка новой выставки от идеи до воплощения?

— Обычно наши планы прописаны на два года вперед. Конечно, бывают изменения по объективным или субъективным причинам, но в целом мы понимаем, чем будем заниматься в ближайшем будущем. Время зависит от проекта, у нас экспонируются не только фотографии, но и произведения современного искусства. Исторические выставки обычно требуют серьезной исследовательской, кураторской и дизайнерской работы, их подготовка занимает много времени. Иногда нужно использовать мультимедиа: специальные экраны для двусторонней трансляции, объемные цветные фотографии, аудиозаписи и так далее. Кропотливой работы чаще всего требуют и литературные выставки. Бывает, к нам приходят авторы или кураторы с готовыми идеями, которые остается лишь адаптировать к нашему пространству. Каждая выставка – это отдельная маленькая жизнь.

— Музеи порой кажутся статичными и консервативными. Как вы привлекаете публику?

— У нас молодой музей, он начался всего двадцать лет назад с фото-биеннале, материалы которой и послужили основой коллекции. Поэтому нашей первой публикой была авангардная молодежь. Со временем выставочная политика стала более сбалансированной, современные авторы стали соседствовать с классиками фотографии, добавилось актуальное искусство. Наша публика подросла вместе с нами, пришла новая молодежь, появились зрители старшего возраста. Мы стараемся, чтобы в музее всегда соседствовали выставки разной направленности и человек, пришедший на одну выставку, мог заглянуть на другую, заинтересоваться чем-то новым. Иногда возникают споры, дискуссии, зато нет скуки. К тому же мы проводим образовательные программы: лекции авторов и кураторов, вечера вопросов и ответов, мастер-классы известных фотографов для профессионалов, циклы лекций по истории искусства, интерактивные занятий для детей. Музей даже стал местом романтических свиданий – гардеробщикам пришлось завести специальные ведра для букетов.

— Знаете, когда в «Победу» приезжала актриса Кароль Буке, она описала свой идеальный день: выспаться, выпить чашечку кофе в постели, сходить на выставку современного искусства. Мария, ваша жизнь проходит в музее – за что вы его любите?

— За разнообразие, непредсказуемость, возможность все время открывать что-то новое для себя и в себе. То, что вчера казалось невозможным, сегодня становится реальностью. Работая с новым материалом, каждый раз погружаешься в разные сферы искусства, постоянно идет внутреннее и профессиональное развитие. Это очень стимулирует. Музей для меня – лучшее место на свете.

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