Губернатор Томской области оценил кадровые перестановки

Сергей Жвачкин считает перезагрузку в команде администрации областного центра своевременным процессом.

Как сообщает «Интерфакс», губернатор Томской области надеется, что кадровые перестановки в мэрии помогут эффективно решать проблемы горожан.

«Перезагрузка в команде администрации Томска — абсолютно своевременный процесс. Надеюсь, что новые заместители мэра будут соответствовать ожиданиям томичей», – сообщил Сергей Жвачкин.

Напомним, что 4 декабря была представлена новая структуру администрации города, которую 6 декабря утвердила Дума областного центра. У мэра появилось восемь заместителей, вице-мэром по управлению делами назначен Константин Чубенко. Он будет курировать организационно-техническое обеспечение, территориальное развитие общественного самоуправления, взаимодействие с общественными объединениями и информационную политику.

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