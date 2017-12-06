Руководитель авиакомпании «Красавиа» задержан по делу о получении взятки

В отношении генерального директора компании «Красавиа» возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы Западно-Сибирского следственного управления гендиректор авиакомпании задержан за получение взятки в размере 3,95 млн рублей за лоббирование интересов одного из поставщиков. Имя задержанного пока не известно. В ближайшее время суд решит, какая мера пресечения грозит подозреваемому.

Говорится также, что подозреваемый через посредника получил от директора одной из коммерческих организаций, осуществившей поставку специальной техники для нужд авиакомпании, взятку в размере 3 млн 950 тыс. рублей, что составило 10% от суммы договора.

«Красноярским следственным отделом на транспорте по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками Сибирского ЛУ (линейного управления) МВД России совместно с УФСБ России по Красноярскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора государственного предприятия Красноярского края «Красавиа». Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — отметили в пресс-службе следственного управления.

Напомним, что государственное предприятие «Красавиа» осуществляет магистральные и региональные авиаперевозки в Сибири и на Дальнем Востоке. Во владении предприятия находятся пять аэропортов.

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