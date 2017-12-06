В Новосибирске 6 декабря прошел пикет против строительства четвёртого моста в Новосибирске. Общественные активисты видят в этом отрицательные последствия как для Новосибирска, так и в целом для области.

Всего, по оценкам корреспондента «КС», в пикете приняло участие порядка 50 человек.

«Четвертый мост, на наш взгляд, это кабала для местного бюджета. Предполагаемый концессионер на очень много лет залезет в наш карман на астрономическую сумму. – объяснял ранее «КС» причины недовольства общественный деятель, ответственный секретарь «Авто-мото ассоциации» (АВАМТ) Алексей Носов. – По нашим оценкам мост не будет справляться со своей задачей как инфраструктурный объект, потому что все его развязки спроектированы неэффективным образом. Размер оплаты за проезд тоже максимально далёк от реальности: думаю, никто не будет платить 100 рублей за проезд».

Также в пикете приняли участие жители, проживающие в предполагаемой зоне застройки. Они выражали недовольство суммами, которые им по непроверенным данным, готовы предлагать при выкупе жилплощади.

Ранее врио губернатора НСО Андрей Травников заявлял, что подобные слухи не имеют под собой оснований, так как оценку выкупа жилплощади ещё никто не проводил.

Дальнейшие действия противников концессии пока что не ясны, но существует несколько возможных вариантов развития событий: речь может идти о дальнейших митингах, попытках добиться общеобластного референдума.

Напоминаем, что подписание концессионного соглашение назначено на 6 декабря. 5 декабря Андрей Травников сделал ряд заявлений о концессионном соглашении. По его словам, соглашение не будет подписано, если с концессионером не удастся договориться.

Под вопросом платный проезд по Центральному мосту во время ремонта Октябрьского моста.

Впрочем, если соглашение будет подписано сегодня, у активистов уже заготовлен план действий. «Всегда есть путь назад. У любого концессионного соглашения есть условия расторжения», — подчеркнул на пикете Алексей Носов.

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