К декабрю 2017 года госдолг Новосибирской области уменьшился еще на 1,56 млрд рублей. В предыдущем месяце его сокращение составило 7 млрд рублей.

По состоянию на 1 декабря 2017 года госдолг Новосибирской области составил 39,45 млрд рублей. За ноябрь регион погасил 20 кредитов перед Сбербанком. Такие данные содержатся в долговой книге регионального минфина. На сегодня объем банковских кредитов сократился на 1,56 млрд рублей и составляет 1,94 млрд рублей, из которых область 1,44 млрд рублей выплатит Сбербанку до сентября 2020 года и 500 млн рублей – «Левобережному» до апреля 2018 года.

Объем бюджетных кредитов региона не изменился и составляет 21,4 мрд рублей, аналогично и по задолженности по государственным ценным бумагам — 16,1 млрд рублей.

К слову, сегодня пресс-служба областного правительства сообщала о состоявшейся 5 декабря встрече врио губернатора Андрея Травникова с председателем Сибирского банка ПАО Сбербанк Кириллом Брелем и заместителем председателя — управляющим Новосибирским головным отделением Сбербанка России Игорем Безматерных.

«В ходе встречи обсуждались вопросы развития в регионе современных форм банковского обслуживания, обеспечение организаций и населения Новосибирской области широким спектром банковских услуг», — кратко говорится в официальном релизе.

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