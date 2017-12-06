Мэр Железногорска подал в отставку

Железногорский градоначальник покидает свой поста ради новой работы в Москве.
В администрации города подтвердили уход Вадима Медведева. Предполагается, что его новым местом работы станет «Роскосмос». Сам Вадим Медведев эту информацию пока не подтвердил. Он заявил, что о своем будущем месте работы и причинах ухода расскажет позже.
«Я остаюсь железногорцем! Всё будет хорошо. Видимо, пришло время и для этого шага. Будем уверенно идти вперёд!» — заявил Вадим Медведев на встрече с журналистами.
Одним из вероятных приемников Вадима Медведева может стать заместитель директора «Горно-химического комбината» Игорь Куксин.
Напомним, что Вадим Медведев стал главой города 24 марта 2010 г.