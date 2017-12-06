Новосибирского бизнесмена осудили за хищения при строительстве космодрома «Восточный»

Накануне Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя ООО «СМ и ПНП «Сиборггаз» Юрия Калатушкина, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Руководителя новосибирского предприятия «Сиборггаз» Юрия Калатушкина суд 5 декабря признал виновным в мошенничестве и отмывании денег при поставках оборудования во время строительства космодрома «Восточный» в Амурской области.

Было установлено, что предприниматель в 2015 году, заключив два договора на поставку электропечей и оборудования для изготовления трубопроводов охлаждения спутников и космических аппаратов системы ГЛОНАСС для строящегося космодрома, не исполнил принятые обязательства, но получил в качестве аванса свыше 7,1 млн рублей.

«Часть похищенных денежных средств Калатушкин легализовал, переведя их на счета подконтрольных организаций, после чего «обналичил» и распорядился по своему усмотрению. Свои обязательства по договорам он не исполнил, а денежные средства не возвратил», — пояснили в региональной прокуратуре и добавили, что лишь в ходе следствия ущерб был полностью возмещен.

Центральный районный суд приговорил Калатушкина к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года, а также к штрафу в размере 270 тыс. рублей. Приговор суда в силу ещё не вступил и может быть обжалован.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter