Андрей Травников исполняет обязанности губернатора Новосибирской области два месяца. Местные эксперты и научное сообщество уже оценили его как личность и главу региона. Согласно данным ВЦИОМ, имеющимся в распоряжении редакции, 40% жителей области считают, что Травников способен улучшить ситуацию в регионе, а 42%, основываясь на первых впечатлениях, уверены, что он будет работать хорошо. Может ли что-то помешать врио губернатора оправдать связанные с ним ожидания в федеральном центре и на местах? Член совета директоров близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований политолог ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ в интервью «Континенту Сибирь» рассказал, что думают в Москве о работе Андрея Травникова и обстановке в области после начала процесса смены власти.

– На ваш взгляд, уже можно говорить о том, насколько оправданным было назначение Андрея Травникова?

– Время для каких-то конкретных оценок еще не пришло. Предстоят выборы: и губернатора Новосибирской области, и президента России. Но Андрей Травников опытный управленец и на данном этапе к нему точно нет никаких вопросов или негатива. Самый главный показатель хорошей работы – регион не производит никаких плохих новостей.

– Как вы можете прокомментировать первые кадровые шаги Андрея Травникова?

– Еще рано делать какие-то выводы. О полном формировании собственной команды можно говорить лишь тогда, когда губернатор теряет приставку врио и полноценно вступает в должность. До этого же люди обычно идут осторожным, консервативным путем и это вполне нормально.

Первые кадровые решения уже приняты, сделаны первые шаги – в том числе по сокращению численности членов правительства. Но надо понимать, что кадровая работа – это процесс. Уволить человека всегда успеется. И хотелось бы добавить, что если бы были приняты радикальные решения, всех бы уволили, то те же самые люди, которые недовольны сроками формирования команды, первыми выразили бы недовольство уходом проверенных кадров. Я особенно подчеркиваю, консервативный подход к формированию управленческой команды – это не только методически правильное решение, это еще и принятая практика многих субъектов федерации, где прошли смены губернатора.

– Будет ли федеральный центр делегировать своих людей в состав областного правительства?

– Формирование местных органов исполнительной власти – не задача федерального центра. Эти решения принимают руководители на местах. Стереотип, что в Москве есть люди, которые в круглосуточном режиме управляют каждым субъектом Российской Федерации, не соответствует действительности.

– На что нужно обратить внимание Андрею Травникову, чтобы в следующем году в Новосибирской области успешно прошли и президентские, и губернаторские выборы?

– Основной задачей любого губернатора является социально-экономическое развитие территории. Для того чтобы оно состоялось, надо уметь слышать людей, договариваться с ними. Ведь только совместные усилия власти и общества могут создать предпосылки для успешного социально-экономического развития. Поэтому губернатор должен быть открытой, не изолированной от общества фигурой. Разумеется, необходима и поддержка федерального центра, которой Андрей Травников в полной мере располагает.

– Какова ваша оценка шансов потенциальных участников губернаторских выборов в Новосибирской области, которые состоятся в 2018 году?

– Пока говорить о губернаторских выборах преждевременно. Тем не менее, опыт, который был получен в субъектах федерации в 2017 году, говорит, что в обществе такой большой запрос на обновления, что временно исполняющие обязанности губернаторов обладают значительным электоральным преимуществом перед конкурентами. Происходит это за счет того, что это новые люди, которые применяют новые подходы. Особенное преимущество имеют те, кто умеет общаться с людьми, те, кто находят подход к избирателям, а Андрей Травников этим навыком, безусловно, обладает. В 2017 году во многих областях мы могли наблюдать скептицизм в отношении поставленных президентом молодых губернаторов. А в итоге новые люди, которые не принадлежат к традиционным элитам регионов, оказываются более популярны и успешны на выборах, чем кандидаты, которые давно известны в регионе. Не вижу причин, почему это не может произойти в Новосибирске.

– Региональная элита способна, объединившись, каким-то образом помешать работе врио губернатора?

– Следует отметить, что в целом не существует абстрактных региональных элит. В каждом регионе есть разные элитные группировки, и они мешают не столько новым губернаторам, сколько друг другу. Все-таки вопросы, по которым региональные элиты обычно конфликтуют друг с другом — это право собственности или право контроля над теми или иными финансовыми потоками. И не было еще ни одного субъекта федерации, где региональная элита была бы настолько единой, чтобы эффективно могла противостоять, кому бы то ни было, не говоря уже о том, чтобы позволила себе саботировать решения федеральной власти.

– Но ведь есть достаточно крупные фигуры, способные объединить вокруг себя местные элитные группы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть с вашей точки зрения, способен на это?

– На мой взгляд, сам мэр может вызывать едва ли не большее недовольство, чем кто-либо другой. Анатолий Локоть представляет собой часть региональной элиты, и нет ни одной причины, почему большинство людей должны вокруг этой фигуры объединиться.

– Возможно, объединить региональные элиты способен Виктор Толоконский, который в разное время занимал должности губернатора Новосибирской области, мэра города и полпреда в Сибирском федеральном округе?

– Нет. Дело даже не в том, что в прошлом Виктор Толоконский сам был участником конфликта региональных элит с полпредством. Впрочем, тут дело не в конкретных личностях, ведь особенности региональных элит таковы, что их в любом случае разделяет гораздо больше, чем объединяет. А еще нужно понимать, что федеральный центр не допустит хаотичной и неуправляемой избирательной кампании. Сам факт того, что президент России временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области назначил человека со стороны, является очень ясным сигналом местным элитам.

Стереотип, что в Москве есть люди, которые в круглосуточном режиме управляют каждым субъектом Российской Федерации, не соответствует действительности.

– То есть сплачивать всех для выполнения общих задач должен сам Андрей Травников?

– Да. Губернаторы, как правило, при поддержке федерального центра способны находить компромисс для всех участников региональных споров. Единый день голосования 2017 года показал, что вокруг назначенного внешнего губернатора региональным элитам объединиться гораздо легче, чем вокруг какого-то внутреннего игрока. Это связано с тем, что представители местной верхушки ждут подвоха в первую очередь от своих же коллег.

– Как федеральный центр будет оценивать результаты работы руководства субъектов федерации в рамках президентской избирательной кампании 2018 года?

– Важнейшим критерием оценки качества избирательной компании субъектов федерации, является ее соответствие закону. Выборы должны пройти честно, прозрачно, без скандалов и нарушений.

– На ваш взгляд, можно ли назвать необходимость пройти через президентскую избирательную кампанию объединяющим фактором для элит в регионах? Или это наоборот удачный повод и шанс показать центру слабость конкурентов?

– На мой взгляд, президентские выборы – это совсем не то событие, чтобы пользоваться им для решения внутренних конфликтов. И попытка кого-то «подставить» в рамках выборов, это очень опасная затея, уголовное преступление, между прочим. Могу только сказать, что местные, региональные разборки отходят как правило, на второй план во время федеральных избирательных компаний. Но если вдруг кому-то придет в голову идея саботировать президентскую избирательную компанию, чтобы решить проблемы местного уровня, то это крайне опасная идея, причем в первую очередь для того, кто до такого додумался.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter