Врио губернатора Омской области Александр Бурков принял отставку своего первого заместителя Андрея Новоселова, сообщила пресс-служба регионального правительства.

С 8 декабря первый вице-губернатор Омской области Андрей Новоселов будет освобожден от занимаемой с 2015 года должности: 5 декабря врио губернатора Александр Бурков подписал заявление чиновника с просьбой об увольнении по собственному желанию.

«Всем членам правительства дана возможность проявить себя, оценить свои силы. Андрей Александрович принял ответственное решение уйти по собственному желанию. Я с этим согласился», — прокомментировал отставку глава региона.

К слову, ранее в эфире ГТРК «Хакасия» глава Хакасии Виктор Зимин говорил о переходе Новоселова в команду республиканского правительства на пост первого заместителя главы региона, но омские чиновники эти сведения не подтверждали. В 2015 году Андрей Новоселов перешел работать в правительство Омской области именно из хакасского правительства, где с 2009 года был зампредом.

Кто займет место Новоселова в Омске, пока неизвестно.

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