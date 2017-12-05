Руководитель МАУ «Комбината питания» Калининского района Оксана Ерлина уволилась по собственному желанию. Однако этому предшествовали прокурорские проверки, выявившие нарушения, а также рекомендация депутатов Законодательного собрания НСО в адрес мэрии Новосибирска пересмотреть кадровую политику в отношении руководства предприятия.

МАУ «Комбината питания» Калининского района, который обслуживает 76 социальных учреждений, в том числе школы и детские сады, не раз привлекал к себе пристальное внимание общественников и правоохранительных органов. Инициированные депутатами Заксобрания прокурорские проверки организаций, которые занимаются обеспечением школьного питания в Новосибирске, выявили целый ряд нарушений на предприятии, которым с февраля 2015 года руководила Оксана Ерлина.

О результатах прокурорских проверок заместитель председателя профильной комиссии Алексей Андреев рассказал еще на июньском заседании, отметив тогда, что все заключенные комбинатом контракты с поставщиками заключены на суммы до 100 тысяч рублей. «Руководство предприятия ссылается на то, что при наличии договоров проблематично их расторгать в случае выявления некачественной продукции и возвращать деньги», — отмечал депутат.

Тогда же начальник отделения № 4 экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новосибирску, майор полиции Денис Подушко отметил, что «отдел продолжает проверять поставщиков и возможность заинтересованности руководителей малого комбината питания в заключении небольших договоров на сумму до 100 тысяч рублей, обстоятельства и причины этого».

«Не скажу, что проведение конкурсов — это панацея, потому что, как говорит Роспотребнадзор, предприятия, которые выигрывает конкурсы, часто мнимые. Они занимаются тем, чтобы выиграть конкурс и поставить дешевый и некачественный товар. А когда мы их разыскиваем, оказывается, что таких не существует. Поэтому с нашей стороны было несколько рекомендаций, в т. ч. по поводу заключения договоров без предварительной оплаты, усиления ответственности поставщиков, возврата продуктов в случае, если они некачественные. И мэрия уже сделала несколько важных корректировок в самих контрактах», — рассказал в разговоре с «КС» председатель комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Законодательного собрания НСО Александр Шпикельман.

Помимо вопроса с заключением договоров, независимыми экспертами были выявлены и факты поставок муниципальным Комбинатом питания в одну из школ недоброкачественных и фальсифицированных продуктов. ««Мясо свежее» оказалось совсем не свежим, сосиски фальсифицированы соей, сливочное масло — пальмовым жиром, а в фарше обнаружилось «фекальное загрязнение». У кого именно сам Комбинат питания закупал эти «продукты», которые он затем поставлял в школу, тогда выяснить не удалось. Это «тайна за семью печатями», охраняемая бдительной службой безопасности самого МАУ Комбинат питания», — рассказывал ранее директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания, член комиссии при министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области по вопросам обеспечения продовольственной безопасности на потребительском рынке, к. м. н. Яков Новоселов.

Вместе с тем, собеседник «КС» подчеркнул, что независимые экспертизы проводились не только в данном комбинате питания. «Мы брали много образцов в разных учреждениях — в школах, садах, где-то они сами закупаются, где-то КП поставляют. Ситуация везде одинакова».

При этом Яков Новоселов отметил, что прогнозировать, изменится ли что-либо с назначением нового руководителя комбината питания сложно: «Личность — это личность. Но что делать с ситуацией — понятно. Мы об этом много говорили и мэрии, и горсовету, и заксобранию, и министерству. Все знают, что делать. Будут это делать или нет, новый директор или еще один новый этим займутся — не знаю».

В сентябрьской проверке комбината помимо специалистов мэрии участвовали и специалисты лаборатории Россельхознадзора, которые провели отбор проб продовольственного сырья на предмет фальсификации и ненадлежащего качества.

«По результатам экспертизы все продукты были признаны соответствующими по всем показателям, за исключением варено-копченой колбасы по показателю содержания влаги. Поставщику была немедленно предъявлена письменная претензия, продукция заменена», — рассказали в пресс-службе мэрии и отметили, что по итогам 2016 года деятельность МАУ «Комбината питания» Калининского района была признана Контрольно-счетной палатой города Новосибирска эффективной.

«Вместе с тем, департаментом образования мэрии города Новосибирска поставлены задачи руководителю учреждения по повышению прозрачности деятельности, увеличению доли закупок путем открытых конкурсов и аукционов, совершенствованию взаимодействия с родителями школьников, оптимизации деятельности Наблюдательного совета учреждения посредством более широкого привлечения представителей общественности», — добавляли ранее в комментарии для «КС» в пресс-службе мэрии.

Депутаты Законодательного собрания решили действовать более категорично и, в свою очередь, порекомендовали мэрии Новосибирска пересмотреть кадровую политику в учреждении. «Мы порекомендовали позаниматься кадрами в Комбинате питания „Калининский“, потому что на других предприятиях, занимающихся организацией школьного питания все более-менее спокойно, а здесь беспокойно», — отметил в разговоре с «КС» заместитель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Александр Шпикельман.

Вопрос было предложено рассмотреть до конца года.

И вот теперь организацией питания для школьников займется уже новый директор, экс-начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Советского района Новосибирска Григорий Волков.

По данным пресс-службы мэрии, он имеет два высших образования (юридическое и медицинское), большой опыт организационной работы, навыки управления госзакупками. «Перед ним поставлены задачи: наладить взаимодействие с учреждениями образования города, усилить контроль качества закупаемых комбинатом продуктов питания и обеспечить открытость процесса закупок», — комментируют назначение в мэрии.

К слову, за комбинатом питания шлейф скандальности тянется уже не первый год. До Оксаны Ерлиной предприятием руководил Игорь Балахнин, при котором случилась громкая история с отменой четырех заказов на поставку и организацию школьного питания на общую сумму почти в 12 млн рублей. А его предшественник Владимир Плаксенок был уволен после случая массового отравления детей в СОШ № 211.

«КС» будет следить за развитием ситуации.

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