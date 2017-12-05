Стало известно, на кого обратит внимание Андрей Травников при формировании кадрового резерва

Профильным структурам новосибирского правительства поручено определить новый подход к формированию кадрового резерва в органы власти Новосибирской области, а также в органы муниципальной власти региона.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оценил эффективность кадрового проекта «Лидеры России», в рамках которого с 4 по 7 декабря в Новосибирске проходит окружной полуфинал Всероссийского конкурса для перспективных управленцев. Сегодня, 5 декабря он обратился к участникам полуфинала с приветственным словом и сообщил о намерении включения участников проекта в кадровый резерв органов региональной власти.

«Опираться мы будем, в первую очередь, на участников проекта «Лидеры России», – подчеркнул глава региона, добавив, что профильные структуры определят новый подход к формированию кадрового резерва органов власти, ориентируясь на участников форума «Лидеры России».

В пресс-службе областного правительства дополнили, что в ближайшее время врио планирует встретиться с участниками проекта, для того чтобы сформировать представление о своем будущем кадровом резерве.

Конкурс «Лидеры России» проводится с целью выявления, развития и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. По итогам первого этапа конкурса – онлайн-тестирования и дистанционного отбора – от СФО в федеральный окружной полуфинал прошёл 301 участник, из них 87 человек – от Новосибирской области. Федеральные полуфиналы проводятся в очной форме на площадках всех округов страны и выявят 300 сильнейших управленцев России, которые пройдут в финальный этап конкурса. Финал конкурса состоится в Москве в январе-феврале 2018 года, где будут определены 100 победителей. Они смогут в течение одного года лично встречаться с наставниками из числа известных руководителей бизнеса и государственного управления, включая глав федеральных министерств и ведомств, губернаторов, руководителей государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.

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