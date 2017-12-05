Стратегические и тактические цели Новосибирска обсуждались 1 декабря на 21-й сессии Совета депутатов города Новосибирска. На календаре — последний месяц года, а значит, главный вопрос повестки дня — бюджет на 2018 год.

Бюджет города — документ, который, по сути, определяет план работы муниципальных служб на год. Благоустройство, зарплаты бюджетникам, строительство — все обусловлено бюджетом. Детальное обсуждение этого документа началось около двух недель назад, когда мэр Новосибирска представил Совету депутатов проект бюджета.

После этого в профильных комиссиях шли длительные обсуждения, следствием которых было внесение корректировок. На сессии 1 декабря состоялось первое чтение проекта.

С учетом всех изменений дефицит в размере 1,35 млрд рублей сохранился. Но при этом возросла как доходная часть, так и расходная. Основные характеристики бюджета следующего года утверждены в следующих объемах: доходы — 37 513 570 600 рублей, расходы — 38 863 705 100 рублей. Бюджет остается социально ориентированным — более 60% запланированных расходов на 2018 год — расходы на сферу образования.

«Сегодня (1 декабря) мы в первом чтении приняли главный финансовый документ города. Между первым и вторым чтением мы продолжим работу над уточнением конкретных параметров. Также депутаты обратили большое внимание на реализацию наказов избирателей. Это конкретные вопросы, которые ставили люди на территориях перед депутатами. Эти задачи должны быть исполнены максимально. Также в перспективе мы рассчитываем на дополнительные средства из федерального и областного бюджетов», — пояснил председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Из выступлений представителей финансового блока мэрии и депутатов можно понять, что важным моментом остается зависимость бюджета Новосибирска от вышестоящих бюджетов. «Из года в год одно и то же — городу хронически не хватает денег на решение первоочередных задач: строительство школ и детских садов, развитие общественного транспорта. Еще один острый вопрос — зарплата обслуживающего персонала бюджетной сферы. Ее не индексировали уже несколько лет», — отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. Коллегу поддержал и депутат Александр Бурмистров. «Это существенная проблема. Необходимо обратить внимание тех, кто ведет переговоры с областью на эти категории трудящихся», — отметил депутат.

«Хочу сказать, что когда вносился проект бюджета, я дал поручение, прежде всего Борису Викторовичу (первый заместитель мэра Борис Буреев. — «КС») и всему финансовому блоку с главными распределителями бюджетных средств, проработать все замечания и вопросы, которые поступили в комиссиях от депутатов. И прежде всего обратить внимание ко второму чтению на увеличение средств на исполнение наказов избирателей. Этот вопрос остается в фокусе внимания, и мы понимаем его важность. Безусловно, нет такой статьи, как наказы избирателей. Но финансирование их реализации предусмотрено по разным ГРБС (главным распорядителям бюджетных средств. — «КС»). Конечно, депутаты заинтересованы в том, чтобы наказы их исполнялись. Ко второму чтению возможность увеличения финансирования наказов избирателей должна быть наиболее полно проработана», — отметил Анатолий Локоть.

На сессии также было озвучена информация о дополнительных источниках финансирования, которые еще не вписаны в бюджет города. Это средства, которые планируется получать из участия в федеральных программах, например, «Безопасные и качественные дороги», «Формирование комфортной городской среды».

Пока эти деньги не внесены, и никто не может сказать точно эти суммы. У городских властей есть понимание, что Новосибирск сделает все для того, чтобы попасть в программу безопасных и качественных дорог. Федеральная программа «Комфорт» тоже увеличит возможности города в благоустройстве дворовых территорий. Также можно отметить продолжение такого важного проекта, как оформление набережной Оби. Кроме того, мэрия рассчитывает на вхождение в программу развития средних школ и получение финансирования на строительство школы в микрорайоне «Чистая Слобода».

Работа над бюджетом будет продолжаться и далее. Его окончательный вариант городские депутаты утвердят во втором чтении в конце декабря.

Еще одной важной темой сессионного обсуждения стало строительства четвертого моста через Обь. Стоит отметить, что обсуждение подписания концессионного соглашения было предложено в программе сессии в разделе «Разное», ведь вынесение какого-либо решения по данному вопросу (например, по условиям концессии) не входит в полномочия горсовета. Выход был найден председателем Совета депутатов Дмитрием Асанцевым. Большинством голосов было решено направить письмо на имя Андрея Травникова, в котором депутаты поддержали строительство моста и просили обратить внимание на предложения, которые они внесли в ходе обсуждения.

Проект строительства 4 мостового перехода уже существует, он разработан, и его уже готовы профинансировать, но не все парламентарии согласны со схемой ГЧП. Обсуждение было эмоциональным и долгим.

«Год назад мы уже высказывали свою позицию по этому вопросу: тогда основным «камнем преткновения» была цена реализации концессионного соглашения. На наш взгляд, она была значительно завышена, о чем мы сообщили в правительство Новосибирской области. В течение года была проделана большая работа по корректировке проекта: в результате стоимость самого концессионного соглашения была снижена почти в два раза, доход инвестора пересмотрен в сторону уменьшения на величину около 30%, уменьшена стоимость проезда по мосту. В рамках полномочий Совета депутатов мы не имеем возможности ни разрешить, ни запретить, ни согласовать проект. Но по просьбе врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова мы сегодня выразили свое мнение относительно данного проекта», — пояснил Дмитрий Асанцев.

Предложения парламентариев были различными — от пересмотра концессионного соглашения до строительства моста на другой площадке. Главными аргументами депутатов за строительство стали привлечение инвестиций и необходимость наличия еще одного моста в Новосибирске.

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