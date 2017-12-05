4 декабря врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о формировании нового правительства региона. Кадровых изменений новосибирская элита ждет уже давно. Но принятые новым руководством решения для многих оказались неожиданностью.

Наибольший резонанс вызывал тот факт, что в новом составе правительства нет вице-губернатора Александра Титкова и заместителя председателя правительства, министра строительства Сергея Боярского. Сегодня Андрей Травников подтвердил журналистам, что Сергей Боярский будет уволен после того, как вернется из отпуска (о том, что он подал заявление об отставке, «КС» сообщал ранее). Что касается Александра Титкова, врио губернатора сказал, что трудовые отношения с ним продлены не будут. Интересно, что в опросе «КС» о том, кого из заместителей губернатора, руководителей и членов правительства Новосибирской области следует оставить в должности, больше всего голосов набрал именно Сергей Боярский (26% или 4174). А вот Александр Титков получил всего 2% (339 голосов).

Прежде всего обращает на себя внимание именно то, что эти два удаленных из правительства чиновника считались в нем наиболее лояльными Владимиру Городецкому. Пост главы правительства Андрей Травников фактически оставил за собой, назначение Владимира Знаткова на эту должность не состоялось, но по сути врио губернатора вернулся к идее тандема двух первых заместителей: Знаткова и Петухова, на который замкнуто большинство вопросов, министерств и ведомств. Впервые эта конструкция была создана, кстати, тем же Владимиром Городецким в 2015 году, но при нём в полной мере так и не начала работать.

Существующая со вчерашнего дня конфигурация – результат компромисса. Она свидетельствует о готовности врио губернатора идти навстречу региональным группам влияния, которые он считает наиболее полезными для укрепления его собственной власти и ослабления влияния потенциальных соперников на губернаторских выборах в следующем году. Раскол в правительстве и прежней команде Городецкого, о котором неоднократно писал «Континент Сибирь», преодолен в пользу Владимира Знаткова и его единомышленников. Возможно, политическая тактика Травникова состоит в том, чтобы превратить их в своих союзников и, в свою очередь, не допустить их дальнейшего сближения с другой частью региональной элиты, которая ориентируется на Анатолия Локтя и Виктора Толоконского. Очевидно, что компромисс не односторонний: Травников сохранил в правительстве Василия Пронькина, работа которого недавно вызвала острую дискуссию в региональном заксобрании. Кто кого крепче держит в объятиях и каким образом состав правительства связан с оперативно найденным решением по ЛДС, а также готовностью городского совета поддержать проект четвертого моста, покажут ближайшие месяцы новосибирской политической жизни.

Опрошенные «Континентом Сибирь» участники политического процесса отмечают, что ждали перемен в структуре правительства Новосибирской области. Вспоминают и о том, что законом предписана обязанность нового губернатора в течение определенного срока принять решение по составу правительства. Секретарь Новосибирского отделения «Единой России» Валерий Ильенко отмечает: «Изменения в структуре правительства были ожидаемы. Это нормальный процесс и естественный для управленца подход. На мой взгляд, временно исполняющий обязанности губернатора конструктивно подошел к назначениям и изменениям».

О том, что могут возрасти влияние Юрия Петухова и укрепиться позиции Владимира Знаткова, эксперты говорили «КС» еще тогда, когда обсуждалась должность председателя правительства региона. Председатель комитета ЗС по соцполитике, здравоохранению и охране труда Игорь Гришунин так комментирует состоявшееся решение Травникова: «Я уверен, новое правительство будет работать на высоком уровне. Например, Владимир Знатков и Юрий Петухов – это профессионалы своего дела, с колоссальным опытом работы и знанием Новосибирской области».

Больше вопросов вызывает повышение Сергея Нелюбова, который теперь будет отвечать по сути за весь социальный блок. Депутат законодательного собрания, представитель ГК «Ростех» в Новосибирской области Юрий Зозуля сомневается, что кто-то мог предсказать подобное развитие событий. «Перевод Сергея Нелюбова с образовательного блока на социальный, я думаю, невозможно было предвидеть. Пока сложно судить, насколько решение окажется эффективным. Может, и правда в этом что-то есть. Тем более, что возможности проявить себя будут. Ведь социальная повестка станет одной из основных и на выборах президента и на выборах губернатора», – сказал он. «Для меня важно, чтобы работа нашего социального блока продолжалась и дальше. Важно, чтобы и социальная политика, и здравоохранение развивались более активно. Продолжалось строительство ФАПов и поликлиник в отделенных районах Новосибирска, которые были запланированы ранее, чтобы население Новосибирской области чувствовало себя уверенно, было социально защищено и с оптимизмом смотрело в будущее», – напоминает Игорь Гришунин.

Важно заметить, что изменения коснулись не только кадрового состава, но и самой структуры правительства. Так, по мнению Юрия Зозули, наиболее показательным моментом стал тот факт, что контроль за сферой науки и инновации перешел напрямую к врио губернатора. «Меняется сама структура управления, и это вызывает основной интерес. При подобном прямом канале взаимодействия губернатора и участников инновационного процесса, можно ожидать, что у нас появятся дополнительные возможности для инновационного развития области. Можно предполагать, что в этом решении отразилось то, как исполняющий обязанности губернатора расставляет приоритеты развития региона. Наука и инновации, по всей видимости, будут считаться одним из основных направлений, что в принципе соответствует духу развития Новосибирской области, как центра науки и образования. Хотелось бы надеяться, что перемены приведут как к появлению новых идей, технологий, так и к запуску инновационных производств. А это даст дополнительный толчок к развитию области», – прокомментировал депутат.

Что касается будущего, в области ожидают, что врио губернатора на этих переменах не остановится. Так, Валерий Ильенко уверен, что кадровые перестановки продолжатся и дальше. «По тем ситуациям, которые складываются и на сессиях законодательного собрания, и на заседаниях правительства, я думаю, что изменения продолжатся», – поясняет он. «Трудно сказать, что Андрей Александрович предпримет в следующий раз, – комментирует председатель строительного комитета заксобрания Евгений Покровский. – На сегодня я считаю, что в правительство войдёт тот, с кем ему будет удобно работать. Каждый формирует команду под себя. Не думаю, что это как-то снизит эффективность работы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Асанцев, спикер совета депутатов Новосибирска

– Для меня изменения были ожидаемы, в том числе и по произошедшим отставкам. Но по персоналиям сложно было предугадать.

Возможно, оптимизация правительства позитивно скажется на Новосибирской области. Лично мне импонируют те решения, которые принимаются в настоящий момент врио губернатора. Человек детально вникает в ситуацию, взвешивает все «за» и «против», слушает мнения и учитывая всё это, принимает решения.

Что касается утверждённых замов, Владимира Знаткова и Юрия Петухова, могу сказать что это люди, которых я уже достаточно долго знаю как руководителей. Как управленцы они эффективны и грамотны.

Крайне сложно предугадать, что будет дальше, не хочу пытаться быть пророком. Могу лишь предположить, что это не последние перестановки, не последнее кадровые решения.

«Континент Сибирь» продолжает собирать мнения представителей политических организаций и общественности по поводу новой структуры правительства региона. Вы можете озвучить свою точку зрения в комментариях к этому материалу или на странице издания в сети Facebook.

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