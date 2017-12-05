Во вторник, 5 декабря на сайте правительства Новосибирской области появилось очередное постановление врио губернатора, вносящее изменения в структуру исполнительных органов государственной власти региона.

В структуре правительства Новосибирской области образовано новое ведомство. В целях оптимизации врио губернатора Андрей Травников постановил создать управление науки и инновационной политики региона, которому будут переданы соответствующие функции, ранее находящиеся в ведении министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. Само же региональное министерство переименовано. Его название сокращено до министерства образования Новосибирской области. Таким образом, в регионе образование было отделено от науки. К слову, на последнем заседании регионального правительства в старом составе Андрей Травников заявлял, что лично будет курировать вопросы науки и инновационного развития. Тогда же сообщалось о предстоящей реорганизации минобрнауки.

Согласно документу, министерству образования передаются функции по осуществлению государственного управления и нормативного правового регулирования в сфере молодежной политики, тогда как ранее эти функции были возложены на министерство региональной политики Новосибирской области.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter