Врио губернатора Новосибирской области в ходе пресс-конференции 5 декабря прокомментировал возможные варианты размещения ледовой арены. Напомним, что как ранее сообщал «КС», мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил Андрею Травникову новую площадку для строительства ледовой арены. Она находится на территории бывшего аэропорта Северный.

«С одной стороны развитие событий меня радует. Появляются альтернативные варианты размещения площадки. Вот только жаль, что эти варианты не рассматривались в течение последних двух лет», – посетовал Андрей Травников.

Врио губернатора НСО также отметил, что строительство ледовой арены может стать толчком для решения вопроса транспортной структуры. «Вы видите, какой рывок сделала транспортная структура в тех городах, которые вошли в список хозяев Чемпионата мира по футболу 2018 года», – заметил Андрей Травников. Именно для такого крупного события, как молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года правительство области намерено привлечь федеральное финансирование, которое может быть направлено, в том числе и на строительство новой станции метро.

Также Андрей Травников добавил, что обсуждая инициативу Анатолия Локтя, мэр города и врио губернатора пришли к выводу, что еще одним фактором привлекательности этого варианта является возможность продлить линию метро к будущей ледовой арене. Андрей Травников считает предложенный мэром города вариант приемлемым и достойным обсуждения.

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