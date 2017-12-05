МТС расскажет новосибирским бизнесменам, как привлечь клиента

МТС приглашает бизнесменов Новосибирска на новый бесплатный онлайн-семинар: 14 декабря в прямом эфире успешный предприниматель, бизнес-тренер и психотерапевт Андрей Левченко расскажет о том, как привлечь и удержать клиента.

МТС 14 декабря проведет в Новосибирске онлайн-семинар «Умные» продажи: как не продавать, а помогать покупать?». На полях семинара бизнес-тренер Андрей Левченко расскажет, как сделать так, чтобы человек совершил первую покупку и при этом остался довольным, вернулся и порекомендовал компанию другим.

В формате видеотрансляции онлайн-семинар пройдет 14 декабря с 10.00. до 11.00 по московскому времени. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке. За один день до даты проведения онлайн-семинара зарегистрированным участникам будет направлена ссылка на подключение к трансляции.

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