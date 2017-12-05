Объем поступающих в бюджет Новосибирской области акцизов уменьшился из-за ситуации на алкогольном рынке

На прошедшем 5 декабря заседании комитета по финансово-экономической политике законодательного собрания Новосибирской области 5 декабря заместитель министра финансов и налоговой политики НСО Светлана Шарпф заявила, что у бердской винодельной компании «Сибинвестпром-3» была отозвана лицензия.

В ходе своего отчёта об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 9 месяцев 2017 года Светлана Шарпф заявила что у компании «Сибинвестпро-3» отозвали лицензию. «К сожалению, тренд, который по итогам ноября мы сейчас видим, говорит о том, что акцизы по итоговому годовому отчислению ожидаются чуть меньше запланированных. В размере порядка 200-250 млн. рублей. Это вызвано сокращением объёмов реализации пива у «Балтики», Heineken и тем, что была отозвана лицензия у компании «Сибинвестпром-3»», — пояснила Светлана Шарпф.

Примечательно, что в самой компании опровергли корреспонденту «КС» отзыв лицензии.

Напомним, что в прошлом году «Росалкорегулирование» оштрафовало бердскую компанию ООО «Сибинвестпром-3» на 100 тысяч рублей за нарушение технологии изготовления вина, использования красителя при производстве. На тот момент и появилась информация о возможном лишении лицензии бердской винодельной компании через суд.

С 2011 года по текущий момент Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел 27 дел между «Сибинвестпром-3» и различными структурами «Росалкорегулирования»

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