В салонах связи «Билайн» за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту

ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») расширило набор услуг в офисах продаж. Теперь у посетителей салонов «Билайн» есть возможность за 1 рубль воспользоваться услугой оплаты кредита.

Оплатить можно кредит, выданный банком, зарегистрированным Банком России. С полным перечнем банков можно ознакомиться по ссылке. Услуга по переводу денежных средств без открытия счета предоставляется РНКО «Платежный Центр» под брендом «Золотая Корона». Комиссия 1 рубль на платежи по погашению кредитов действует с 27 ноября 2017 года по 31 января 2018-го. Максимальная сумма платежа в сутки – 500 тыс. рублей в сутки, в месяц — 1 млн рублей. Для совершения первого платежа необходимо при себе иметь паспорт и реквизиты для перевода. Последующие переводы можно осуществить, назвав свой номер телефона и предъявив свой паспорт. Услуга доступна для клиентов всех сотовых операторов.

Операция проходит не позднее рабочего дня, следующего за днем распоряжения о переводе, и ее статус можно отслеживать на сайте. Кроме того, услуга не имеет территориальной привязки: посетитель офиса «Билайн» может совершить платеж по кредиту, взятому в другом городе. Внести средства на банковский счет имеет возможность любой гражданин РФ при наличии паспорта и необходимых реквизитов.

«Высокий уровень сервиса — одна из наших основных целей. Мы стремимся обеспечить удобные услуги не только клиентам «Билайн». Теперь посетители офисов, независимо от того чьим абонентом они являются, смогут оплачивать кредиты разных банков в одном месте на выгодных условиях. Наши салоны расположены в удобных местах города, их число постоянно растет. Это облегчает выбор удобного места для получения услуг», — комментирует вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский.

Посетители салонов «Билайн» могут ознакомиться с другими специальными предложениями, которые постоянно присутствуют в офисах оператора. Например, приобрести брендированное оборудование или аксессуары по выгодным акциям. В офисах продаж также можно купить или заменить SIM-карты, сменить тарифный план, произвести расчеты за услуги связи и получить другие услуги. Найти подходящий офис продаж можно на сайте оператора.

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