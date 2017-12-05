В Новосибирске 30 ноября состоялся всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни», который выступил дискуссионной площадкой между представителями власти, общественных организаций, а также деловой среды. Участники получили возможность обсудить вопросы поддержки предпринимателей, найти новых партнеров, получить знания на мастер-классах и поделиться с окружающими достижениями своих проектов. Кроме того, в рамках форума были подведены итоги одноименного конкурса «Бизнес-успех». Подробнее — в материале «КС».

«Бизнес-успех» – успех в бизнесе!

Открывая форум, начальник управления малого и среднего бизнеса Сибирского филиала «Промсвязьбанка» Алла Смородина подчеркнула, что главная цель организаторов мероприятия – это популяризация предпринимательства в России. «Сегодня предприниматель – это человек с активной жизненной позицией и повышенной социальной ответственностью, такие люди помогают нашей стране, и они как никто другой заслуживают поддержки», – заметила Алла Смородина. В свою очередь исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ» Андрей Шубин отметил, что Новосибирск, благодаря высокому уровню науки качеству кадров создает положительный фон для развития бизнеса. По его словам, появление в регионе большого числа успешных предпринимателей отнюдь не удивительно, как впрочем и тот факт, что Новосибирская область занимает ведущие позиции среди субъектов Сибирского федерального округа, по количеству действующих на территории малых предприятий.

В свою очередь заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка во время приветственного слова назвал новосибирский Академпарк лучшим в стране и выразил благодарность администрации за прием форума.

Безусловно, главным событием можно считать подведение итогов конкурса «Бизнес-успех». Участники конкурса на кейс-конференции презентовали свои проекты членам жюри. Андрей Шубин обозначил основные критерии премии: активная жизненная позиция, социальная значимость проекта, эффективность практик, направленных на развитие предпринимательство для муниципалитетов и наличие нестандартного подхода. Всего было представлено десять номинаций, в числе которых восемь индивидуальных: «лучший экспортный проект», «лучший производственный проект», «лучший молодежный проект», «лучший женский проект», «лучший интернет-проект», «лучший сельхозпроект», «ЗОЖ», «лучший созидательный проект» и «Народный предприниматель. Победителями стали Владимир Волобуев, Светлана Хомичева, Михаил Книгин, Нурдана Маусумканова, Анна Байкалова, Александр Сухинин, Яна Барвичуте, Василий Дробот и Евгений Зейналов соответственно. Также в двух номинациях «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» и «Лучшая система закупок муниципального уровня» победу одержали города Бердск и Новосибирск соответственно. Кроме того, отдельной награды от Николая Симонова удостоился представитель компании «ИМПУЛЬС-проект» Александр Головин за работу над системой механической поддержки сердца.

По информации министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Николая Симонова всего было подано около 150 заявок на конкурс. Руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех» Дарья Сунцова объяснила, какие цели преследуют организаторы премии: «Последние 7 лет мы путешествуем по России в поисках ярких предпринимателей для того, чтобы сделать их известными на федеральном уровне. Нам действительно кажется очень важным, чтобы о людях, которые развивают экономику страны, знали больше». Она также добавила, что за годы существования проекта, он объединил более 50 тысяч предпринимателей, а его призовой фонд перевалил за 40 млн рублей.

Обсуждение способов господдержки для предпринимателей

Если говорить о мастер-классах и круглых столах, следует отметить, что за время форума прошло 11 обсуждений самых разных вопросов. Один из круглых столов, посвященный мерам господдержки для малого и среднего бизнеса вызвал особый интерес у гостей. В частности, собравшимся предпринимателям были интересны вопросы о том, как правильно работать на электронных торгово-закупочных площадках и по какому принципу выбирается поставщик тех или иных товаров, при взаимодействии с этими площадками. Эти вопросы они адресовали представителям «РЖД» и «Ростелекома». В свою очередь Алла Смородина рассказала о тех методах государственной поддержки, на которые представители сегмента МСБ могут рассчитывать со стороны банков.

Прокомментировали вопрос и представители власти. Сергей Сёмка, отвечая на вопрос корреспондента «КС» о государственной поддержке малого и среднего бизнеса заверил, что уже подана заявка на дополнительное финансирование предпринимательства в размере 20 млн рублей. Более того, по его словам планируется выделить около 160 млн рублей из областного бюджета и 80 млн рублей – из федерального для поддержки малого и среднего бизнеса. «Основные направления поддержки предпринимательской деятельности в Новосибирской области — это и субсидирование, и возмещение затрат на оборудование, и возмещение части ставки, и лизинговых платежей, и участие подобных мероприятиях. Все эти виды поддержки будут продолжены и в следующем году. Особая поддержка победителям подобных конкурсов (Бизнес-успеха — «КС»), конечно», – добавил Сергей Сёмка.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько рассказал участникам, что поддержка правительства имеет системный характер. «Это в первую очередь обучение и созданные совместно с областным правительством два бизнес-инкубатора, которые тоже оказали поддержку предпринимателям, в том числе финансовую. И вообще, мы считаем, что Новосибирску повезло, что здесь так много креативных людей. Поэтому мы наблюдаем и рост числа предпринимательства»

Андрей Шубин дал рекомендацию новосибирским властям о наиболее правильных способах поддержки бизнеса: «Здесь важно найти баланс между контролем и свободным развитием и на основании этого формировать политику в отношении бизнеса. Мы в курсе, что у нас новый губернатор Андрей Травников, мы знаем его по хорошей работе в Вологде. Он знает и слышит бизнес, поэтому мы уверены, что он этот баланс найдет».

Отзывы участников

Подводя итоги мероприятия, нельзя не отметить, что премия «Бизнес-Успех» проводилась в Новосибирск уже не в первый раз. По словам Сергея Семки, идея в этом году осталась та же, однако организация сделала большой шаг вперед, как и бизнес в целом в Новосибирской области. Андрей Шубин в свою очередь выделил работу представителей власти: «Сразу видно, когда в субъекте так продвигают своих предпринимателей. Я думаю, что у всего региона очень большое будущее с таким заместителем губернатора и таким представительством правительства». Алла Смородина отметила, что была приятно удивлена количеством интересных проектов, представленных в рамках форума. По ее мнению, форум прошел успешно, и свои задачи выполнил и перевыполнил.

Не остались в стороне и сами участники форума. Бизнесмен Александр Сухинин рассказал корреспонденту «КС», что был приятно удивлен масштабом мероприятия и многое узнал, в том числе и возможностях государственной поддержки предпринимательства. «Я очень сильно пересмотрел свое отношение к власти, они многое сделали для нас, в том числе и сегодня. Благодаря им, мы можем присутствовать на таком потрясающем мероприятии», – добавил победитель в номинации «лучший сельхозпроект». К нему присоединился и другой победитель, «Народный предприниматель» Евгений Зейналов. Он отметил, что был очень рад показать свой проект и оценить другие: «Оцениваю пользу от участия исключительно положительно. Я считаю важным иметь возможность рассказать о том, что в 30 лет можно добиться успеха. И, кроме того, возможно у меня получится заразить кого-то этой мыслью и тоже заставить что-то делать».

Светлана Хомичева, победившая в номинации «лучший производственный проект» рассказала, что в первую очередь форум открывает большое количество интересных проектов и помогает найти партнеров. «Это очень важное и полезное мероприятие и я считаю, что это повышает эффективность бизнеса и эффективность взаимодействия с партнерами и с банками», – рассказала корреспонденту «КС» Светлана Хомичева. Говоря о практической пользе форума, собеседница издания также добавила, что благодаря круглому столу ей удалось прояснить методы взаимодействия по вопросу закупок с РЖД. «На форуме было все – и клиенты, и контакты, и отзывы о продукции, и такие крупные компании. Где бы еще мне удалось пообщаться с представителем «РЖД»? Очень радостно, что широкий взор сейчас обращен в сторону малого и среднего бизнеса», – подытожила Светлана Хомичева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алла Смородина, заместитель управляющего — начальник управления малого и среднего бизнеса Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:

— За последние 2 года сформировалась инфраструктура государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которая представлена трехуровневой национальной гарантийной системой. В рамках нее региональные организации предоставляют свои поручительства и гарантии по обязательствам МСБ перед банками. Следующий уровень — это МСП банк, который предоставляет свою обширную поддержку. И последний уровень — это корпорация МСП, которая помогает предпринимателям всеми доступными способами, которые можно найти на сайте этой организации. Все три уровня предоставляют свои гарантии предпринимателям, независимо от их вида деятельности. На сегодня, этот проект реально работает, он реализован на все 100%.

Если говорить о нашем банке, то порядка 20-30% кредитного портфеля малого и среднего бизнеса совершенно точно сформировано с привлечением нашего Новосибирского гарантийного фонда, который оперативно выполняет свою работу, помогая бизнесу привлекать финансирование банков.

Еще один аспект поддержки, успешно реализованный на сегодня — это всем известная «Программа 6.5» Речь о финансировании предпринимательства, причем на весьма доступных условиях. По большому счету этот инструмент стимулирует производство и позволяет реализовывать инвестиционные проекты. Промсвязьбанку в этом смысле важно быть одним из активных участников по реализации «Программы 6.5». Такие сделки в банке заключаются на регулярной основе.

На сегодня в отрасли существует проблема, связанная с низкой информированностью предпринимателей. Если говорить о самых актуальных условиях рынка, то сегодня он построен на займах и кредитовании. Следовательно, все банки стремятся наращивать свои портфели, в том числе в сегментах малого и среднего бизнеса. Условия кредитования мне кажется, достигли на текущий момент наиболее привлекательного уровня, даже если рассматривать докризисные времена. Поэтому если говорить о банковских программах, то сейчас есть, из чего выбирать, и можно найти действительно интересные условия. А если рассматривать государственные программы, то тенденции складываются еще выгоднее для предпринимателей — снижается ключевая ставка, а это в свою очередь сказывается на всей отрасли. То есть, обобщая, можно констатировать, что с точки зрения ценовых показателей кредитование сегодня выглядит вполне доступным.

Возвращаясь к теме неосведомленности бизнесменов, хотелось бы сказать, что сейчас ведь и, правда многие не просто говорят о поддержке малого и среднего бизнеса, но и пытаются что-то реализовать. Инструментов этой поддержки – масса. Помимо того, о чем было сказано выше, есть региональные программы, есть организации, выделяющие гранты для стартапов. Правда, единого окна, объединяющего все эти программы, нет. Именно поэтому появляется растерянность и как следствие, неосведомленность предпринимателей. По большому счету бизнесмены тратят 90% времени на то, чтобы объединить в единую систему полученную информацию по теме. И многие просто опускают руки и забывают о существовании этих программ хотелось бы или есть готовность стать этим единым окном, где предприниматель смог бы получить профессиональные консультации и готовые решения.

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