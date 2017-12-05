Виктор Толоконский дал свою оценку инвестиционной привлекательности Новосибирска

Открывшийся утром 5 декабря форум «Инвестируй в Новосибирск» стал первой публичной площадкой, на которой мэр города Анатолий Локоть зачитал свое первое инвестиционное послание. Кроме того, здесь же, на пленарном заседании, состоялся дебют Виктора Толоконского в качестве советника градоначальника. Экс-глава Красноярского края вслед за мэром Новосибирска призвал инвесторов быть решительнее и вкладывать деньги в экономику региона.

Как пояснил начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Максим Останин, форум «Инвестируй в Новосибирск» можно считать идейным продолжением предпринимательских форумов «Сделано в Новосибирске», популярных в течении предыдущих трех лет.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть впервые выступил на форуме с инвестиционным посланием. Назвав Новосибирск городом инвестиционно привлекательным, мэр посетовал на то, что из примерно 60 млрд. рублей годовых инвестиций в основной капитал, львиная доля пока приходится на предприятия ВПК.

«К сожалению в настоящее время мы наблюдаем инвестиционный спад, — отметил мэр. — И здесь проблема не только в экономическом кризисе, но и в некоторых административных недоработках. Именно поэтому мы сегодня уделяем такое внимание этой теме».

Также Анатолий Локоть отметил, что хорошее развитие в последние годы получили проекты, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства. Новосибирск сегодня лидирует в стране по числу заключенных концессионных соглашений. В минувшем году было реализовано 11 таких проектов на общую сумму 1,405 млрд. рублей. Кроме того, уже подписано концессионное соглашение с «СИБЭКО» о передаче ряда муниципальных объектов. Здесь объем инвестиций превышает 600 млн. рублей.

Вслед за градоначальником слово взял Виктор Толоконский. Один из самых опытных политиков и управленцев Новосибирска, впервые выступил в новой для себя роли — советника главы муниципалитета.

«Очевидно, привлекательность этого региона высочайшая, — сказал Виктор Толоконский. — Выше чем, думаю, у всех регионов страны. Другое дело, что инвестиционный процесс имеет тактическое содержание и стратегию. Безусловно в тактическом плане, конечно, сегодня выигрывают регионы, где есть нефть, газ, золото, где ресурсная экономика, и есть быстрая отдача. Но в стратегическом плане совершенно очевидно, что инвестиционная привлекательность должна трансформироваться в понятие «социальная привлекательность». Быстрее развиваются те регионы, где интересно жить, где хочется жить и работать, куда хочется приезжать и не уезжать, и Новосибирск в этом плане — растущий город».

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