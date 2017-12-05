Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ставшую известной вчера информацию об изменении состава регионального правительства.

Вчера, 4 декабря на сайте правительства Новосибирской области опубликовано постановление врио губернатора Андрея Травникова о новом составе регионального правительства. Согласно документу, пять чиновников не сохранили свои места. Так, глава региона исключил из состава правительства вице-губернатора Александра Титкова, министра строительства Сергея Боярского, руководителя департамента информатизации Анатолия Дюбанова, главу департамента имущества и земельных отношений Романа Шилохвостова и заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Михаила Жиганова. Сегодня же появились новые данные по этому вопросу.

Так, информация о том, что заместитель председателя областного правительства Сергей Боярский, курирующий строительный комплекс региона, подал заявление с просьбой освободить его от исполнения обязанностей, 5 декабря подтвердилась. Врио губернатора Андрей Травников сказал журналистам, что Сергей Боярский будет уволен после того, как вернется из отпуска. Обязанности Боярского пока будет исполнять его заместитель — Иван Шмидт.

Также 4 декабря получили распространения сведения об увольнении вице-губернатора Александра Титкова, хотя доступные официальные документы говорили только об исключении Титкова из состава правительства. 5 декабря Андрей Травников рассказал, что с замгубернатора трудовые отношения уже не продлены. Исполняет обязанности заместителя губернатора по социальным вопросам министр образования региона Сергей Нелюбов. Уточнять причины увольнения чиновников из команды Владимира Городецкого врио не стал.

В свою очередь выведенные из состава правительства Анатолий Дюбанов и Роман Шилохвостов не уволены: они остаются руководителями департаментов. Заместитель руководителя администрации Михаил Жиганов освобождён от этого поста, но остаётся работать в администрации на другой должности.

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