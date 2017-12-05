Сегодня, 5 декабря на встрече с журналистами врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников лаконично рассказал о своем видении структуры областного правительства.

Как передает корреспондент «КС», находящийся на встрече врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с представителями СМИ, глава региона сказал, что «председателя правительства не будет выбирать, ибо не видит в должности смысла». К слову, ранее «КС» опрашивал своих читателей, кто при врио губернатора станет председателем областного правительства. Большинство участников опроса (29%) высказали мнение, что Андрей Травников должен сам исполнять функции председателя правительства, как это делал Владимир Городецкий.

Кроме того, в рамках встречи с журналистами Травников анонсировал, что предстоят еще некоторые кадровые решения, поскольку команда нового правительства еще не сформирована. Однако подробностями всего этого врио губернатора не стал делиться, как и отказался объяснить осуществленные изменения в составе регионального правительства. Тем не менее в перспективе Андрей Травников планируется ввести лишь институт первых заместителей губернатора и заместителей губернатора. Помимо этого он высказался за возвращение должности заместителя по вопросам развития сельского хозяйства, природных ресурсов, охраны окружающей среды.

Напомним, что 4 декабря стало известно, что численность регионального правительства будет уменьшена: сейчас в него будут входить только первые заместители и заместители губернатора и председателя правительства Новосибирской области, а также все министры. Руководители департаментов выводятся из состава и продолжат исполнять свои обязанности в качестве руководителей соответствующих органов исполнительной власти.

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